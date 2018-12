Benito van de Pas kijkt ondanks zijn ruime nederlaag van vrijdag in de achtste finales tegen Brendan Dolan (4-1) met een goed gevoel terug op het WK darts. De Brabander heeft er vertrouwen in dat hij volgend jaar definitief de weg omhoog weet te vinden.

"Ik kan gewoon veel beter dan wat ik hier heb laten zien. Daar ben ik blij om. Ik ga morgen naar huis en ga over een dag of twee weer trainen, want ik voel me fantastisch met deze pijlen", zei hij in het Alexandra Palace in Londen.

"Het geld dat ik heb verdiend, is niet het allerbelangrijkste. Ik heb laten zien dat ik moeizame wedstrijden kan winnen. Het kan alleen maar beter. Als ik een tandje erbij weet te zetten, dan kan ik volgend jaar heel veel wedstrijden winnen."

Van de Pas leek tegen Dolan een kansloze middag tegemoet te gaan, maar hij kreeg na de 3-0-achterstand toch wat kansjes om alsnog de spanning enigszins terug te brengen.

"Ik denk dat ik scorend iets beter was dan in de eerdere wedstrijden, maar ik liet die kleine kansjes liggen. Ik kom op het einde nog wel een beetje terug, maar dan had ik in het begin maar een setje meer moeten winnen", sprak hij.

"Ik baal hier uiteraard ontzettend van en ben ook gewoon teleurgesteld omdat ik me bij het ingooien wel gewoon goed voelde en totaal niet nerveus, maar ik kan hier wel mee verder."

'Ik wil weer toernooien gaan winnen'

Van de Pas heeft voor volgend jaar als doel om weer hetzelfde niveau te bereiken als twee jaar geleden, toen hij ook de achtste finales haalde op het WK en daarna ook de kwartfinale op de World Grand Prix.

De geboren Tilburger zakte dit jaar na zijn uitschakeling in de eerste ronde op het WK van vorig jaar hard op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) en dacht zelfs een tijdlang aan stoppen.

"Ik wil weer toernooien gaan winnen. Ik voel me hetzelfde als twee jaar geleden, alleen lukt het op dit moment nog even niet. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar", vertelde hij.

"Aan de majors denk ik nog niet. Daar ben ik ver vandaan. Ik moet eerst op de vloer weer laten zien wat ik kan. Als ik daar goed gooi, dan plaats ik me automatisch voor alle televisietoernooien. Stapje voor stapje."

Van de Pas was samen met Michael van Gerwen de laatst overgebleven Nederlander op dit WK. De nummer één van de wereld speelt zaterdag in de kwartfinales tegen de Engelsman Ryan Joyce, die vrijdag verrassend met 4-3 te sterk was voor zijn landgenoot James Wade.