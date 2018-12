Benito van de Pas is vrijdag uitgeschakeld in de achtste finales van het WK darts in Londen. De Brabander verloor ruim van de Noord-Ier Brendan Dolan: 4-1.

Van de Pas kwam geen moment echt lekker in zijn spel en noteerde dan ook een gemiddelde van slechts 86,67 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van 32.

De geboren Tilburger leek na de winst van de vierde set nog wel even te mogen hopen op een ommekeer, maar hij kon een break bij 1-1 niet verzilveren.

Van de Pas slaagde er door de nederlaag niet in om zich voor het eerst te plaatsen voor de kwartfinales van het WK. Hij strandde in 2015, 2016 en 2017 ook telkens in de achtste finales.

'Big Ben' zakte na zijn verliespartij in de eerste ronde op het WK van vorig jaar hard op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) en plaatste zich ternauwernood voor het huidige wereldkampioenschap.

Dolan neemt het op tegen Aspinall

Dolan neemt het zaterdagmiddag in de kwartfinales op tegen de Engelsman Nathan Aspinall, die eerder op vrijdag nipt met 4-3 won van de Zuid-Afrikaan Devon Petersen.

Aspinall boog na een stroef begin knap een 2-0-achterstand om in een 3-2-voorsprong en bleek nadat Petersen er 3-3 van had gemaakt over de sterkste zenuwen te beschikken.

Naast Dolan en Aspinall zijn onder anderen Michael van Gerwen en de Schot Gary Anderson zeker van de kwartfinales. De topfavorieten voor de wereldtitel wonnen donderdag van respectievelijk de Engelsman Adrian Lewis (4-1) en diens landgenoot Chris Dobey (4-3).



Wade mist vijf matchdarts

Van Gerwen stuit zaterdagavond op de Engelsman Ryan Joyce, die vrijdag verrassend met 4-3 te sterk was voor zijn landgenoot James Wade.

Joyce had wel het geluk dat de als negende geplaatste Wade in de zesde set vijf matchdarts miste, waarna hij zelf in de bloedstollende zevende en beslissende set uiteindelijk wel koel bleef.

Wade liet zich tegen Joyce opnieuw van zijn onsportiefste kant zien. Hij juichte vorige week al vol in het gezicht van zijn tegenstander Seigo Asada en weigerde vrijdag om nog onbekende redenen de scheidsrechters na afloop de hand te schudden.

Later op vrijdag worden de drie overige partijen in de achtste finales afgewerkt, te weten Jamie Lewis-Dave Chisnall, Rob Cross-Luke Humphries en Michael Smith-Ryan Searle.

Het WK duurt nog tot en met 1 januari, wanneer om 21.00 uur de finale wordt gespeeld in het Alexandra Palace in de hoofdstad van Engeland.