Benito van de Pas heeft op dit WK het plezier in darten definitief teruggevonden. De 25-jarige Brabander kwakkelde een tijd lang met zijn vorm en dacht dit jaar zelfs vaak aan stoppen.

"Dat speelde eigenlijk wel het hele jaar door mijn hoofd. Ik was er klaar mee. Ik zat de hele tijd te twijfelen over mijn pijlen", zei Van de Pas donderdag tegen NUsport na zijn 4-2-zege op de Spanjaard Toni Alcinas in de derde ronde.

"Aan het begin van dit jaar heb ik voor nieuwe pijlen gekozen, maar die waren ook niet best, waardoor ik weer terug ben gegaan naar de oude. Daar stond ik fantastisch mee te gooien, maar toch verloor ik elke keer omdat ik aan het denken was."

Van de Pas besloot vorige maand vlak voor aanvang van de Players Championship Finals het roer rigoureus om te gooien. Hij nodigde zijn sponsor bij hem thuis uit en ging maar liefst vijftig verschillende soorten pijlen testen.

"Daar zijn die ik nu heb dus uitgekomen. Het heeft goed voor me uitgepakt. Ik ben bijna van mijn bouncers af. Ik heb er nu nog maar één per wedstrijd, terwijl ik er vroeger wel zeven of acht per wedstrijd had. Ik moet alleen nog wat beter gaan gooien", vertelde hij.

"Het is toevallig, maar in de week dat mijn sponsor langskwam, heb ik op aanraden van mijn vriendin het dartbord beneden gehangen. Daardoor ben ik dan dichter in de buurt van mijn pasgeboren zoon. Misschien dat dat de gouden combinatie is geweest, want ik sta nu vijf uur per dag te trainen."

'Wil niet zeggen dat ik depressief was, maar wel echt kwaad'

Van de Pas stond jarenlang te boek als een aanstormend talent. Hij bereikte in zijn eerste drie deelnames aan het WK van de PDC telkens de achtste finales en klom op naar de ontzettend belangrijke top zestien van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten).

De geboren Tilburger werd vorig jaar op het WK echter al gelijk in de eerste ronde uitgeschakeld door de Engelsman Steve West en duikelde nadien op de Order of Merit, met als gevolg dat hij dit jaar slechts op twee majors te bewonderen was (UK Open en Players Championship Finals).

"Na die nederlaag tegen West kreeg ik logischerwijs de media over me heen. Ze bleven maar schrijven over de bouncers. Ik ben het hele jaar aan het kloten geweest. Ik wil niet zeggen dat ik depressief was, maar wel echt kwaad. Ik heb maandenlang niet getraind", gaf hij te kennen.

"Ik sta dit toernooi niet geweldig te gooien. Helemaal niet goed zelfs. Maar ik geef niet op. Op de momenten dat ik het moeilijk heb, denk ik aan mijn zoon. Hij sleept me er dan doorheen. Deze zeges hier zijn ontzettend belangrijk voor me. Vandaar dat ik nu een beetje emotioneel ben."

Van de Pas neemt het al vrijdagmiddag voor een plek in de kwartfinales op tegen de Noord-Ier Brendan Dolan, die in de derde ronde knap met 4-2 te sterk was voor de Engelsman Mervyn King. Bij winst bereikt Van der Pas voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van het WK.