Michael van Gerwen vindt dat hij van alle spelers de meeste indruk maakt tot dusver op het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld ziet zichzelf dan ook als topfavoriet voor het winnen van de wereldtitel.

"Als ik zo gooi als vanavond, dan wint niemand van mij. Zo is het gewoon. Dat weet de rest ook", zei Van Gerwen donderdagavond na zijn overtuigende 4-1-zege in de achtste finales op de Engelsman Adrian Lewis.

"Ik moet het alleen wel iedere wedstrijd kunnen opbrengen, maar ik denk wel dat ik dat kan. Ik voel me goed. Ik voel me comfortabel. Ik heb de afgelopen dagen goed kunnen uitrusten. Ik ben gewoon in vorm."

Van Gerwen toonde tegen Lewis vooral in de vierde set zijn klasse. Hij leek aanvankelijk een 2-0-voorsprong in sets weg te geven, maar trok de vierde set na een break achterstand (1-2) alsnog naar zich toe door twee opeenvolgende elfdarters.

"Ik miste in de derde set te veel dubbels, maar daardoor gaf het me wel extra veel plezier hoe ik de vierde set binnensleepte. Met die elfdarters gaf ik een goed signaal aan mezelf. Dat ik iets speciaals kan doen als de wedstrijd daarom vraagt", aldus Van Gerwen.

"Je moet er ook op de juiste momenten staan, want als je dat niet doet, dan pakken ze je. Dat zag je wel bij Peter Wright (nederlaag tegen Toni Alcinas) en Daryl Gurney (tegen Jamie Lewis). Ik moet echter alleen naar mezelf kijken."

'Gary mag zijn handen dichtknijpen dat hij nog in het toernooi zit'

Het had ook weinig gescheeld of ook Gary Anderson had al thuis gezeten. De Schotse nummer vijf van de wereld ontsnapte zaterdag al tegen Jermaine Wattimena (4-3) en kwam donderdag ook heel goed weg tegen de Engelsman Chris Dobey (4-3).

"Gary mag zijn handen dichtknijpen dat hij nog in het toernooi zit. Maar dat heeft ook wel met zijn kwaliteiten te maken. Hij laat de juiste dingen zien op de juiste momenten. Dat is ook Gary. Hij kan omgaan met de druk. Zo simpel is het", vertelde Van Gerwen.

"Het gaat ook tussen mij en Gary. Rob (Cross, red.) moet je ook nog een kansje geven, omdat hij aan de op papier makkelijke kant van het speelschema zit. Als Gary alle toernooien was afgegaan, dan was niet Rob, maar hij de nummer twee van de wereld geweest."

Van Gerwen neemt het zaterdagavond in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsen James Wade en Ryan Joyce. Bij een overwinning zou de Brabander in de halve finales op Anderson kunnen stuiten.

'Mighty Mike' jaagt op zijn derde wereldtitel. Hij kroonde zich in 2014 voor het eerst en in 2017 voor het laatst tot wereldkampioen. Hij werd vorig jaar verrassend in de halve finales uitgeschakeld door Cross.