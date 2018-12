Michael van Gerwen heeft zich donderdag overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. De Brabantse nummer één van de wereld was in de achtste finales met 4-1 in sets te sterk voor de Engelsman Adrian Lewis.

Van Gerwen haalde een bijzonder hoog gemiddelde van 108,08 punten per drie pijlen en was ook in een groot deel van de wedstrijd uitermate scherp op de dubbels (44 procent).

'Mighty Mike' verslapte na de eerste twee sets relatief eenvoudig in de wacht te hebben gesleept alleen heel even in de derde set en aan het begin van de vierde set.

Van Gerwen verspeelde in de derde set een 2-0-voorsprong en keek in de vierde set tegen een break achterstand aan (1-2), maar was weer op tijd bij de les.

De geboren Vlijmenaar pakte alsnog de vierde set en gaf Lewis in de vijfde set geen kans om nog wat spanning in de wedstrijd terug te brengen.

Van Gerwen zaterdagavond tegen Wade of Joyce

Van Gerwen neemt het zaterdagavond voor een plek in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsen James Wade en Ryan Joyce.

Van Gerwen is op jacht naar zijn derde wereldtitel. Hij mocht in 2014 voor het eerst en in 2017 voor het laatst de Sid Waddell Trophy omhoog houden.

Nederlands beste darter werd vorig jaar verrassend in de halve finales uitgeschakeld door de latere winnaar Rob Cross. Die Engelsman stuit vrijdagavond in de achtste finales op zijn landgenoot Luke Humphries.

Naast Van Gerwen boekten donderdagavond ook de Schot Gary Anderson (4-3 in de achtste finales tegen de Engelsman Chris Dobey) en Benito van de Pas (4-2 in de derde ronde tegen de Spanjaard Toni Alcinas).