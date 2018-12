Benito van de Pas heeft zich donderdag met de nodige moeite geplaatst voor de achtste finales van het WK darts in Londen. De Brabander won in de derde ronde in een matige partij met 4-2 in sets van de Spanjaard Toni Alcinas.

Van de Pas en Alcinas slaagden er zelden in een fatsoenlijk niveau te halen en kwamen uiteindelijk uit op een teleurstellend gemiddelde van respectievelijk 85,61 en 84,53 punten per drie pijlen.

'Big Ben' leek aanvankelijk nog wel een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar hij verspeelde een 2-0-voorsprong in sets doordat hij liefst zeven setdarts miste (2-2).

Van de Pas was echter weer op tijd bij de les. Hij pakte de vijfde set met een 149-finish en trok ook in de zesde set aan het langste eind mede dankzij een 151-finish.

De geboren Tilburger evenaarde zijn beste prestatie ooit op een WK. Hij bereikte in 2015 (nederlaag tegen Robert Thornton), 2016 (Michael Smith) en 2017 (Gary Anderson) eveneens de laatste zestien.

Van de Pas vrijdagmiddag tegen Dolan

Van de Pas werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld en zakte nadien hard af op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten), met als gevolg dat hij amper te bewonderen was op televisietoernooien.

Alcinas was in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor een enorme sensatie door de als derde geplaatste Schot Peter Wright met 3-1 naar huis te sturen.

Van de Pas neemt het vrijdagmiddag voor een plek in de kwartfinales op tegen de Noord-Ier Brendan Dolan, die in de derde ronde knap met 4-2 te sterk was voor de Engelsman Mervyn King.

De enig ander overgebleven Nederlander, Michael van Gerwen, plaatste zich later op donderdag al voor de kwartfinales. De Brabantse nummer één van de wereld rekende in de achtste finales overtuigend met 4-1 af met de Engelsman Adrian Lewis.

Anderson plaatst zich voor kwartfinales

Naast Van Gerwen bereikte donderdag ook Gary Anderson de kwartfinales. De als vierde geplaatste Schot had in de achtste finales zijn handen vol aan de Engelsman Chris Dobey: 4-3.

Anderson werd in de eerste twee sets zelfs overrompeld door een ontketende Dobey en kwam dan ook al heel snel op een 0-2-achterstand in sets te staan.

De 'Flying Scotsman' toonde echter veerkracht en maakte naast de 0-2-achterstand niet veel later ook een 2-3-achterstand ongedaan, waarna hij in de bloedstollende beslissende zevende set de meest gelukkige was.

Anderson treft zaterdag in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen de Engelsman Dave Chisnall en de Welshman Jamie Lewis.