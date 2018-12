Bij het WK darts komen donderdagavond twee Nederlanders in actie. Benito van de Pas won zijn partij in de derde ronde tegen de Spanjaard Toni Alcinas en Michael van Gerwen speelt in de kwartfinales tegen Adrian Lewis. Tussendoor versloeg Gary Anderson in een thriller Chris Dobey. Volg de partijen in ons liveblog.

Uitslagen:

Van de Pas-Alcinas 4-2 Anderson-Dobey 4-3

LIVE:

Van Gerwen-Lewis (1-0) WK darts · 2-2. Een beslissende leg moet uitkomst bieden. WK darts · 2-1 Van Gerwen. Lewis moet de Nederlander een keertje zien te breken om deze set niet te verliezen. WK darts · 1-1. Lewis gooit een elfdarter en komt op gelijke hoogte. WK darts · 1-0 Van Gerwen. De Nederlander pakt de leiding in de tweede set. WK darts · Van Gerwen opent de tweede set met 180. WK darts · De verschillen tussen Van Gerwen en Lewis zijn groot in de eerste set. WK darts · Set Van Gerwen! 1-0



Van Gerwen bezorgt Lewis het eerste setverlies van dit WK. De Nederlander verovert de eerste set met 3-1. WK darts · Break Van Gerwen! De Nederlander pakt de derde leg en mag gooien voor setwinst. WK darts · 1-1. Van Gerwen behoudt zonder problemen zijn leg. WK darts · Lewis behoudt zijn leg en komt op een 1-0-voorsprong. WK darts · WK darts · De achtste finale tussen Lewis en Van Gerwen is onderweg. WK darts · Van Gerwen en Lewis komen het podium op. De achtste finale tussen de twee tweevoudig wereldkampioenen staat op het punt van beginnen. WK darts · WK darts · Michael van Gerwen houdt rekening met mindgames van Adrian Lewis. "Als hij op achterstand staat dan weet je dat hij trucjes gaat uithalen", zegt Van Gerwen in gesprek met RTL 7. "Dan gaat 'ie op de grond stampen en je indringend aankijken. Daar moet ik mee omgaan. Normaal moet ik gewoon van hem winnen." WK darts · Anderson met schrik vrij tegen Dobey

Gary Anderson komt met de schrik vrij tegen de ongeplaatste Chris Dobey. De tweevoudig wereldkampioen wint nipt in zeven sets: 4-3. De laatste set is één break voldoende voor de Schot om met 4-2 in legs te winnen. In de kwartfinales moet Anderson zien af te rekenen met de winnaar van de partij tussen Jamie Lewis en Dave Chisnall. WK darts · Break Anderson! Dobey mist drie dubbels waarna Anderson toeslaat. De Schot komt op een 3-2-voorsprong in de beslissende leg en mag gaan gooien voor de wedstrijd. WK darts · WK darts · Het gemiddelde in deze set is voor beide spelers 117. WK darts · 2-2! De derde pijl is raak voor Anderson. Het staat weer gelijk in de beslissende set. Er moet met twee legs verschil gewonnen worden. WK darts · Wat een waanzinnig niveau. Anderson en Dobey hebben deze wedstrijd al 26 keer 180 gegooid. De darters doen niets voor elkaar onder. WK darts · 2-1 Dobey! De Engelsman gooit in twaalf darts uit en is één leg verwijderd van de kwartfinales. WK darts · 1-1! Ook Anderson behoudt zijn leg en trekt de stand weer gelijk. WK darts · Met een 148-finish (!) komt Dobey op een 1-0-voorsprong in de beslissende leg. WK darts · Set Anderson! 3-3



Anderson trekt de stand toch weer gelijk. We krijgen een beslissende set in 'Ally Pally'. WK darts · 2-2! Anderson geeft het helemaal weg. Dobey is één leg verwijderd van de kwartfinales. WK darts · Anderson laat zich niet uit het veld slaan en komt in de zesde set op een 2-0-voorsprong. WK darts · Set Dobey! 3-2



Wat een leg van Chris Dobey! De Engelsman gooit de vijfde leg in twaalf darts uit en komt op een 3-2-voorsprong. WK darts · Dobey komt terug tot 2-2! De Engelsman mag de beslissende leg in de vijfde set bovendien beginnen. WK darts · Anderson komt beter en beter in de wedstrijd. De Schot neemt een 2-0-voorsprong in de vijfde set. WK darts · Set Anderson! 2-2



Dobey mist een pijl om de set binnen te halen waarna Anderson wél toeslaat. Het staat weer gelijk. WK darts · Met een 108-finish dwingt Dobey een beslissende leg af. Anderson mag die leg beginnen. WK darts · Nog geen breaks in de vierde set. Anderson staat op een 2-1-voorsprong. WK darts · Set Anderson! 2-1



Anderson maakt in de derde set gehakt van Dobey. De Schot verovert de derde set met 3-0 en en komt terug tot 2-1. WK dar · WK darts · Set Dobey! 2-0



Wat een sensationele start van Chris Dobey! De Engelsman gooit uitstekend en komt op een 2-0-voorsprong tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. WK darts · Dobey breekt Anderson, komt op een 2-1-voorsprong en mag gaan gooien voor een 2-0-voorsprong in sets. WK darts · Van de Pas krijgt vertrouwen van moeizame zege

Benito van de Pas erkent dat zijn partij in de derde ronde van het WK darts 'niet best was'. "Maar na zo'n moeizaam jaar geef ik gewoon niet op", zegt hij in gesprek met RTL 7. "Ik voel me fantastisch. Normaal zou ik mijn schouders hebben laten hangen, maar vandaag niet. Dit geeft vertrouwen." WK darts · Set Dobey! 1-0



Dobey neemt brutaal de leiding tegen Anderson. De Engelsman verovert de eerste set met 3-2. WK darts · De eerste vier legs leveren geen breaks op. Dobey mag de beslissende vijfde leg beginnen. WK darts · De eerste achtstefinalepartij gaat tussen Gary Anderson en Chris Dobey. WK darts · Van de Pas bereikt achtste finales WK darts dankzij zwaarbevochten zege op Alcinas

Benito van de Pas voegt zich bij de laatste zestien op het WK darts. De Nederlander verslaat Toni Alcinas in zes sets: 4-2. Van de Pas moet in de achtste finales zien af te rekenen met de ongeplaatste Brendon Dolan. WK darts · Met een 151-finish bijt Van de Pas van zich af. Opnieuw moet een beslissingsleg uitkomst bieden. Alcinas begint met gooien. Als Van de Pas deze leg wint is de zege voor hem! WK darts · 2-1 Alcinas. De Spanjaard is één leg verwijderd van winst in de zesde set. WK darts · Zowel Alcinas als Van de Pas behoudt zijn leg: 1-1. WK darts · De gemiddelden zijn niet om over naar huis te schrijven. WK darts · Set Van de Pas! 3-2



Met een 149-finish verovert Van de Pas de vijfde set! De Nederlander komt op een 3-2-voorsprong en is één set verwijderd van de achtste finales. WK darts · 2-2. Alcinas trekt de stand gelijk en opnieuw moet een beslissende leg uitkomst bieden. Van de Pas begint met gooien. WK darts · Alcinas mist drie pijlen om Van de Pas te breken, waarna de Nederlander de leg alsnog naar zich toetrekt: 2-1.