Wereldkampioen Rob Cross is verdrietig over de online doodsbedreigingen aan het adres van zijn gezin en heeft sociale media de rug toegekeerd.

De Engelse darter onthulde zaterdag dat hij het afgelopen jaar berichten ontving waarin iemand zijn vrouw en drie kinderen dood wenste. Hij zou dan de rest van zijn leven "alleen en ongelukkig" moeten slijten.

"Het is een trieste wereld waarin we leven", reageerde Cross zondagavond na zijn 4-0-overwinning op de Spanjaard Cristo Reyes in de derde ronde van het WK in Londen bij RTL7. "Sommige mensen zijn erg gemeen en zeggen vervelende dingen."

De 28-jarige darter zegt zelf wel tegen een stootje te kunnen. "Alleen vind ik het erg dat dit tegen mijn familie was gericht. Anders had ik er nog wel mee om kunnen gaan. Ik ben nu gestopt met social media, dus gelukkig zie ik die nare berichten niet meer."

'Dit kan iemands carrière beschadigen'

Cross onthulde dit weekend in gesprek met Daily Mail dat hij de dreigementen kreeg vlak nadat hij vorig jaar als debutant verrassend wereldkampioen werd.

"Het ging om slechts één persoon. Ze hebben getraceerd dat hij waarschijnlijk uit Duitsland komt, al heb ik geen aangifte gedaan. Het leek me beter om meteen van sociale media af te gaan. En die keuze is definitief."

Cross had niet verwacht dat er door zijn nieuwe status als bekend sporter ook negatieve dingen op zijn pad zouden komen. "Als je wereldkampioen wordt, komt het toch niet in je hoofd op dat je familie met de dood bedreigd kan worden vanuit Duitsland. Mensen die dit doen, zijn erg triest bezig en kunnen iemands carrière behoorlijk beschadigen."

De voormalige elektricien heeft nog wel een Twitter-account, maar dat verzorgt hij zelf niet. "Die berichten worden geplaatst door mijn management, zelf heb ik er niks meer mee te maken. Het is jammer, want mijn fans worden de dupe van deze actie van één persoon. Ik hoop dat hij blij is met zichzelf."