Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis heeft zondagavond moeiteloos de achtste finales van het WK darts bereikt. 'Jackpot' stuit nu op Michael van Gerwen. Later op de avond schaarde ook titelverdediger Rob Cross zich onder de laatste zestien.

De als zestiende geplaatste Lewis won in Londen met 4-0 van Litouwer Darius Labanauskas, die in de tweede ronde nog had verrast door Raymond van Barneveld uit te schakelen.

Lewis pakte de eerste twee sets (3-0 en 3-1 in legs) in rap tempo. In de derde set haalde Labanauskas een hoger niveau, maar had hij de pech dat Lewis hetzelfde deed.

De wereldkampioen van 2011 en 2012 pakte ook die set met 3-1 in legs en klaarde de klus in de vierde set met dezelfde cijfers. Hij eindigde de partij met een gemiddelde van 98,19 en een uitgooipercentage van 52 procent.

De 33-jarige Lewis stuit donderdag op Van Gerwen, die zich zaterdag al vrij gemakkelijk onder de laatste zestien schaarde. De Brabander, net als zijn komende opponent tweevoudig wereldkampioen, zette Max Hopp met 4-1 opzij.

Ook Cross naar laatste zestien

Later op zondagavond bereikte ook wereldkampioen Cross de achtste finales. De Engelsman, die na een matig jaar precies op tijd in vorm lijkt en als een van de favorieten geldt, was een maatje te groot voor de Spanjaard Cristo Reyes: 4-0.

Reyes gooide met een gemiddelde van 96,20 niet slecht, maar Cross noteerde een moyenne van 101,72. Ook het dubbelpercentage (54,55 om 35,71 procent) verschilde aanzienlijk.

Cross pakte vorig jaar als debutant zeer verrassend de wereldtitel door in de finale af te rekenen met zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. In de volgende ronde treft hij zijn landgenoot Luke Humphries of de Belg Dimitri Van den Bergh.

Ook Cross' landgenoot Nathan Aspinall overleefde zondag de derde ronde. Hij versloeg de als 27e geplaatste Australiër Kyle Anderson met 4-1.

Er strandden al veel grote namen op het WK. Naast Van Barneveld werden onder anderen Peter Wright, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en Simon Whitlock naar huis gestuurd.