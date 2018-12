Vincent van der Voort is zondag uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts. De 43-jarige Nederlander verloor in een spannend gevecht van de Engelsman Chris Dobey: 4-3.

Van der Voort en Dobey staan op de wereldranglijst vlak bij elkaar (respectievelijk 37e en 36e) en het verschil tussen de twee darters bleek zondag in Alexandra Palace ook niet groot.

Van der Voort, die een minder gemiddelde noteerde dan Dobey (93 om 98), knokte zich na een 1-2-achterstand naar een 3-2-voorsprong, maar verloor daarna de laatste twee sets. In het zevende bedrijf werd de geboren Purmerender bij een 1-2-achterstand in legs gebroken en dat was direct het einde van de partij.

Van der Voorts beste resultaat op het WK van de PDC blijft een plek in de kwartfinales (2011 en 2015). Hij werd vorig jaar in de achtste finales uitgeschakeld door Raymond van Barneveld.

De 28-jarige Dobey neemt het na de Kerst in de achtste finales op tegen Gary Anderson. De als vierde geplaatste Schot, kanshebber op de wereldtitel, won zaterdag in een thriller van Jermaine Wattimena: 4-3.

Van de dertien Nederlanders die aan het WK begonnen, zitten alleen Michael van Gerwen en Benito van de Pas nog in het toernooi. Tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen plaatste zich zaterdag voor de achtste finales, terwijl Van de Pas donderdag nog zijn derderondepartij moet spelen.