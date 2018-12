Michael van Gerwen plaatste zich zaterdag door een 4-1-overwinning op de Duitser Max Hopp eenvoudig voor de achtste finales van het WK darts in Londen, maar was niet helemaal tevreden over zijn spel.

"Ik kom heel makkelijk 3-0 voor, maar daarna maak ik het mezelf onnodig moeilijk", aldus Van Gerwen na afloop van de wedstrijd tegenover RTL 7.

"Dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt wel. Ik moet die wedstrijd veel eerder afmaken en hem niet het idee geven dat er iets te halen valt, want dat was er niet", zei de 29-jarige Brabander.

Van Gerwen maakte in de eerste drie sets indruk door onder meer 170 en 122 uit te gooien. In de vierde set haperde het even bij de Nederlander en begon Hopp beter te spelen. Met een finish van 148 pakte de Duitser de vierde set.

"Ik baal wel van de gemiste dubbels in de vierde set. Mijn niveau was prima, niks mis mee, maar ik kan veel beter dan dit. Dat weet iedereen. Ik gooi nu gemiddeld 101 per beurt en dan heb ik nog niet eens mijn beste wedstrijd gegooid. Moet je nagaan als ik goed gooi."

Van Gerwen heeft nu paar dagen rust

De Brabander heeft nu een paar dagen rust. "Ik ga nu even naar huis om bij de familie te zijn. Kerst vieren zit er weinig in voor me. Ik zal me gewoon moeten voorbereiden op de volgende wedstrijd. Dat is het enige dat telt voor mij."

In zijn volgende partij treft Van Gerwen de winnaar van de partij tussen Adrian Lewis en Darius Labanauskas, die in de tweede ronde Raymond van Barneveld uitschakelde.