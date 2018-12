Michael van Gerwen heeft op vrij eenvoudige wijze de achtste finales van het WK darts in Londen bereikt. De Brabander rekende zaterdagavond in de derde ronde af met de Duitser Max Hopp.

De 29-jarige Van Gerwen, die in Alexandra Palace op jacht is naar zijn derde wereldtitel, versloeg de zeven jaar jongere Hopp met 4-1 in sets.

Van Gerwen schoot als een komeet uit de startblokken en pakte de eerste set met 3-0. De nummer één van de wereld gooide in die set een gemiddelde van ruim 112 per drie pijlen.

In het tweede bedrijf won Hopp de eerste leg en kreeg hij kansen op meer. Van Gerwen liet zich hier niet door van de wijs brengen, eiste de volgende drie legs voor zich op en nam een 2-0-voorsprong in sets.

Van Gerwen pakte de derde set met 3-0 en gooide daarin onder meer de maximale score van 170 uit, waarna Hopp het vierde bedrijf met dezelfde cijfers won.

In de vijfde set kwam 'Mighty Mike' door het missen van enkele dubbels met 0-2 achter, maar knokte hij zich terug en maakte het karwei af.

In zijn volgende partij treft Van Gerwen de winnaar van de partij tussen Adrian Lewis en Darius Labanauskas, die in de tweede ronde Raymond van Barneveld uitschakelde.

Wattimena kan net niet stunten tegen Anderson

Eerder zaterdagavond kon Jermaine Wattimena net niet voor een stunt zorgen in zijn derderondepartij tegen Gary Anderson. De Westervoorter moest in een thriller met 3-4 zijn meerdere erkennen in de tweevoudig wereldkampioen, die zaterdag zijn 48e verjaardag vierde.

'The Machine Gun' trok de eerste set naar zich toe, waarna Anderson de volgende drie sets pakte en op weg leek naar een relatief eenvoudige zege.

Wattimena knokte zich echter terug en won de vijfde set. In het zesde bedrijf nam 'The Flying Scotsman' een 2-0-voorsprong en miste hij meerdere matchdarts.

De Nederlander hield het hoofd koel en dwong een beslissende zevende set af. Daarin kwam hij met 2-0 in legs voor en kreeg hij zelfs een pijl voor de wedstrijd, maar verloor hij uiteindelijk met 3-5.

In de achtste finales neemt Anderson het op tegen de winnaar van de partij tussen Vincent van der Voort en de Engelsman Chris Dobey.