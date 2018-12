Daryl Gurney is in de derde ronde van het WK darts uitgeschakeld. De nummer vijf van de wereldranglijst ging zaterdag in een bloedstollende partij onderuit tegen Jamie Lewis.

De 32-jarige Gurney ging met 3-4 in sets onderuit tegen de vijf jaar jongere Lewis, de nummer 28 van de PDC Order of Merit.

In de openingsset waren de twee behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar trok Lewis aan het langste eind. 'Fireball' won het tweede bedrijf eenvoudig, waarna hij even later enkele pijlen miste voor een 3-0-voorsprong.

Gurney sloeg wel toe en bracht zijn achterstand terug tot 1-2. Het vierde bedrijf moest hij aan Lewis laten, maar vervolgens knokte 'SuperChin' zich terug tot 3-3 in sets.

In de beslissende set kwam Gurney met 2-0 in legs voor, maar gaf hij die voorsprong weer uit handen. Lewis pakte de volgende vier legs en was dus met 4-2 de sterkste.

Lewis treft Chisnall in achtste finales

Lewis neemt het in de achtste finales op tegen Dave Chisnall. De Engelsman rekende eerder op zaterdag af met Kim Huybrechts: 4-0.

Vorig jaar haalde Lewis de halve finales van het WK. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Phil Taylor, die in de finale de laatste partij uit zijn carrière speelde en verloor van Rob Cross.

Ook Ryan Joyce schaarde zich bij de laatste zestien. De Engelsman, die in de vorige ronde Simon Whitlock verraste, versloeg Alan Norris met 4-3.