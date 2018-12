Jelle Klaasen had na zijn nederlaag in de tweede ronde van het WK darts geen goed woord over voor zijn tegenstander Keegan Brown. De Nederlander liet zich afleiden en ging met 3-1 onderuit.

De partij begon vrijdagavond prima voor Klaasen, die de eerste set met 3-2 naar zich toe wist te trekken. Daarna ging het echter snel bergafwaarts en pakte hij in totaal nog maar twee legs.

"Hij was met van alles bezig. Er was echt geen moment dat hij normaal gooide", zei een balende Klaasen bij RTL7. Hij beschuldigde zijn tegenstander ervan het spel bewust vertraagd te hebben. "Maar wat kan je daar tegen doen? Ik begon goed, totdat hij trucjes uit ging halen."

Voor 'The Cobra' kwam zo al na één wedstrijd een einde aan zijn WK-optreden. Als nummer 24 van de plaatsingslijst mocht hij de eerste ronde overslaan.

'Dit is een mentaal probleem'

De 34-jarige Nederlander, die drie jaar geleden op het WK van dartsbond PDC nog de halve finale haalde, ziet het als een terugkerend probleem dat hij zich snel laat afleiden.

"Ik begin me dan te irriteren en kom niet meer in mijn spel. Het is iets mentaals, het heeft niks met het darten te maken. Ik krijg het steeds warmer en last van zweethanden. Alles bij elkaar werkt dat tegen je."

Klaasen boekte zijn beste prestatie op een WK darts in 2006. Hij won toen de Lakeside door als qualifier in de finale Raymond van Barneveld te verslaan. Een jaar later stapte hij over van de BDO naar de rivaliserende dartsbond PDC.