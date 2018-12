Benito van de Pas hield het vrijdag niet droog na zijn krappe 3-2-zege in sets op de Canadees Jim Long in de tweede ronde van het WK darts in Londen.

"Godverdomme, spannend zeg. Oh, dat mag ik niet zeggen", begon de 25-jarige Tilburger vlak na afloop van zijn partij zijn verhaal voor de camera van RTL7.

"Ik heb net even een traantje gelaten. Dit was voor mij al een finale. Ik heb gewoon een slecht jaar gehad. Als ik een topjaar had gehad, had ik waarschijnlijk met 3-0 gewonnen. Dit is voor mij echt fantastisch."

Van de Pas werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld op het WK en zakte nadien van de veertiende naar de dertigste plaats op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten).

'Big Ben', zoals zijn bijnaam luidt, worstelde ook tegen Long met zichzelf en gaf nog bijna een 2-0-voorsprong uit handen, maar dat bleef hem bespaard.

"Ik was tijdens het ingooien aardig nerveus. Ik zag het somber in. Ik gooide op het podium echter best leuk. Niet wat ik kan, maar toch. Ik was in de laatste set ook helemaal niet aan het twijfelen. Ik was de hele wedstrijd gewoon rustig. Het ging er alleen allemaal net even niet in", vertelde hij.

'Hij gooide in de eerste ronde geen drol'

Van de Pas had in die laatste set het geluk dat Long een matchdart miste, waarna hij bij een 4-3-voorsprong wel toesloeg met een fraaie 150-finish.

"Hij begon op een gegeven moment goed te spelen en bleef maar scores van 100 en 140 noteren. Ik dacht bij mezelf: hoe kan dat nou? Hij gooide namelijk in de eerste ronde geen drol", zei hij.

"Het kan in de volgende ronde alleen maar beter gaan. Ik ga nu eerst naar huis om lekker met de familie Kerst te vieren. Goh, ik ben hier echt blij mee."

Van de Pas neemt het volgende week in de derde ronde op tegen Toni Alcinas. De Spanjaard zorgde eerder deze week voor een enorme sensatie door de als derde geplaatst Peter Wright met 3-1 te verslaan.

Van de Pas plaatste zich als vierde Nederlander voor de derde ronde op dit WK. Michael van Gerwen, Vincent van der Voort en Jermaine Wattimena slaagden daar in de voorbije dagen ook al in.