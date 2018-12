Jelle Klaasen is vrijdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts. De Zuid-Hollander verloor in de tweede ronde met 3-1 in sets van de Engelsman Keegan Brown.

Klaasen begon met de winst van de eerste set nog wel goed aan de wedstrijd, maar hij wist in het vervolg slechts twee legs naar zich toe te trekken.

De geboren Alphenaar noteerde een abominabel slecht gemiddelde van 79,24 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van 22,73.

Klaasen had in de eerste ronde een bye, omdat hij met de 24e plaats een plek in de top 32 van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) bezet.

'The Cobra', zoals zijn bijnaam luidt, zal door de voortijdige exit afzakken naar minimaal de 26e plaats op de Order of Merit, een plek boven Raymond van Barneveld (27).

Van de Pas wel naar derde ronde

Benito van de Pas bereikte eerder op vrijdag wel de derde ronde. De Brabander won met de nodige moeite met 3-2 van de Canadees Jim Long.

De als dertigste geplaatste Van de Pas verspeelde aanvankelijk een 2-0-voorsprong in sets, maar hij stelde in de beslissende vijfde set bij een 4-3 stand met een knappe 150-finish alsnog de zege veilig.

Van de Pas zorgde ervoor dat er vier Nederlanders staan in de derde ronde van het WK. Michae van Gerwen, Vincent van der Voort en Jermaine Wattimena overleefden eveneens de tweede ronde.

De geboren Tilburger neemt het in de derde ronde op tegen Toni Alcinas. De Spanjaard was in de tweede ronde verantwoordelijk voor een sensatie door titelkandidaat Peter Wright naar huis te sturen.

Ook Price strandt in tweede ronde

Naast Klaasen strandde ook Gerwyn Price verrassend in de tweede ronde. De Welshman ging met 3-2 onderuit tegen de Engelsman Nathan Aspinall.

De als zesde ingeschaalde Price leek aanvankelijk een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar hij liet Aspinall terugkomen van een 2-0-achterstand en bezweek onder de druk in de vijfde set.

Price schreef vorige maand nog de Grand Slam of Darts op zijn naam. Hij was toen in een verhitte finale met 16-13 te sterk voor de Schot Gary Anderson.

Naast Van de Pas, Brown en Aspinall drongen ook de Schot John Henderson, de Engelsman Steve West, de Australiër Kyle Anderson, de Zuid-Afrikaan Devon Petersen en de Belg Dimitri Van den Bergh door naar de derde ronde.