Jan Dekker werd donderdag als achtste Nederlander uitgeschakeld op het WK darts, en de manier waarop beviel hem niet. De nummer 43 van de wereld werd bij de start van zijn tweederondepartij tegen Mervyn King behoorlijk afgeleid.

"Weet je wat het bij mij heel vaak is? Ik begin heel slecht en dan moet ik elke keer weer vechten om terug te komen. Ook nu", zei een teleurgestelde Dekker na zijn partij in het Londense Alexandra Palace tegen RTL 7.

"Ik maak het mezelf zo lastig, maar er gebeurden ook zo veel dingen om me heen. Het zit ook even niet mee. Ik scheurde tijdens de eerste set uit m'n broek en dacht: wat gebeurt hier nou?"

Vlak voor de partij ging het ook al niet helemaal zoals Dekker wilde. Hij gooide dichter bij bull's eye dan King om te bepalen wie de partij mocht beginnen, maar zag tot zijn verbazing dat zijn scores aan de rechterkant van het bord werden bijgehouden.

"Degene die begint, staat links, zo is mij altijd geleerd. Dat ging helemaal mis. De scheidsrechter stond pal voor mijn neus, waardoor ik elke keer opzij moest stappen om mijn scores te zien. Dat was geen normale manier om even in mijn spel te komen", aldus Dekker.

'Heeft me misschien de eerste set gekost'

De 28-jarige Dekker moest de eerste twee sets vrij kansloos aan King laten en denkt dat de gebeurtenissen op het podium daar een rol in hebben gespeeld, al is hij ook kritisch op zichzelf. Hij kwam nog terug tot 2-2, maar verloor de vijfde set.

"Er gebeurde van alles en dat was niet echt lekker. Het heeft me misschien de eerste set wel gekost, al is het heel gemakkelijk om te zeggen: het ligt daar of daar aan", aldus de Nederlander, die vorig jaar nog tot de laatste 32 reikte op het WK.

"Ik begon gewoon slecht, klaar. King begon scherp en ik niet. Ik wilde er nog heel hard voor werken, maar het lukte niet. Juist in de leg dat ik hem nog kon breken, begon hij met scores van 180 en 135."

Eerder werden Raymond van Barneveld, Yordi Meeuwisse, Geert Nentjes, Jeffrey de Zwaan, Jeffrey de Graaf, Danny Noppert en Ron Meulenkamp uitgeschakeld. Michael van Gerwen, Jelle Klaasen, Jermaine Wattimena, Benito van de Pas en Vincent van der Voort zitten nog wél in het toernooi.

Van de Pas speelt vrijdagmiddag vanaf 13.30 in de tweede ronde tegen de Canadees Jim Long. In de tweede partij van de avondsessie staat Klaasen tegenover de Engelsman Keegan Brown.