Jan Dekker is er donderdagavond net niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op het WK darts. De 28-jarige Drent verloor in het Alexandra Palace in Londen na een spannende partij van Mervyn King: 2-3.

Het krachtsverschil tussen Dekker en King was over de hele wedstrijd gezien klein, maar de Nederlander kende geen goede start tegen de geroutineerde Engelsman (52), die 24 plekken hoger op de wereldranglijst staat.

Dekker verloor de eerste set met miniem verschil, waarna zijn gemiddelde per drie pijlen in het tweede bedrijf naar 75 zakte. King gooide met een gemiddelde van 94 een stuk beter en kwam eenvoudig op een 2-0-voorsprong in sets.

In het derde bedrijf rechtte Dekker de rug. Hij gooide met twee pijlen 100 uit en bracht zijn achterstand zo terug tot 2-1, waarna de Nederlander ook de vierde set pakte. In het beslissende vijfde bedrijf deden de twee darters vrijwel niks voor elkaar onder, maar liet King zien over de langste adem te beschikken.

Dekker won in eerste ronde van Lisa Ashton

Vorig jaar was de tweede ronde ook het eindstation voor Dekker, die toen werd uitgeschakeld door de Belg Dimitri Van den Bergh. 'Doubledekker' kwam op het WK nog nooit verder dan de tweede ronde.

De in Emmen geboren Dekker was vorige week in de eerste ronde nog met 3-1 te sterk voor Lisa Ashton, een van de twee vrouwen die dit jaar een ticket kregen voor het belangrijkste toernooi van het jaar.

Door de uitschakeling van Dekker zijn er nog vijf Nederlanders actief op het WK: Benito van de Pas, Jelle Klaasen, Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen.

Suljovic verrassend uitgeschakeld

Voor Mensur Suljovic was de tweede ronde ook het eindstation. De 46-jarige Oostenrijker verloor verrassend met 1-3 van de Engelsman Ryan Searle, die op de Order of Merit van de PDC een stuk lager staat (7 om 61).

Suljovic begon nog wel goed aan de wedstrijd door de eerste set te winnen, maar Searle knokte zich terug. Hij pakte het tweede bedrijf met onder meer een 120-finish en kwam even later ook op voorsprong. De Engelsman besliste de partij door op 2-2 zijn eigen leg te winnen.

Adrian Lewis bereikte in tegenstelling tot Suljovic wel de derde ronde. De 33-jarige Engelsman rekende in zijn tweederondepartij eenvoudig af met zijn twaalf jaar jongere landgenoot Ted Evetts: 3-0.

De gemiddelden van de twee darters lagen dicht bij elkaar (97 om 96), maar Lewis maakte het verschil op de dubbels. De huidige nummer zestien van de wereld neemt het zaterdag op tegen Darius Labanauskas uit Litouwen.