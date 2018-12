Jermaine Wattimena heeft zich donderdag als derde Nederlander geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. 'The Machine Gun' had in zijn eerste partij in Londen weinig moeite met de Engelsman Michael Barnard: 3-0.

De dertigjarige Wattimena neemt het zaterdagavond in de derde ronde op tegen de Schot Gary Anderson, een van de favorieten voor de wereldtitel.

De Nederlander is als 29e geplaatst bij het wereldkampioenschap en was daardoor vrijgesteld voor de eerste ronde. Hij begon wat nerveus aan zijn partij tegen de twaalf jaar oudere Barnard en kwam in de eerste set ook met 2-1 in legs achter, maar vervolgens gaf hij de nummer 81 van de wereld niet veel kansen meer.

Wattimena raakte maar acht van zijn dertig dubbels, maar was scorend veel beter dan Barnard (een gemiddelde van 90 tegenover een gemiddelde van 83).

De geboren Gelderlander won de tweede set met 3-1 en de derde set met 3-0, waardoor hij zijn beste WK-prestatie van vorig jaar evenaart. Eind 2017 werd hij in de derde ronde uitgeschakeld door Steve West.

Michael van Gerwen en Vincent van der Voort wisten eerder al de laatste 32 te bereiken in Alexandra Palace. Jan Dekker, Benito van de Pas en Jelle Klaasen spelen later deze week nog in de tweede ronde.