James Wade heeft veel spijt van zijn provocerende gedrag richting tegenstander Seigo Asada op het WK darts. De als negende geplaatste Engelsman biedt in een verklaring zijn excuses aan.

Wade, die geldt als een van de outsiders voor de wereldtitel, juichte woensdag opzichtig richting de Japanner Asada nadat hij de tweede set pakte en daarmee op gelijke hoogte kwam. (Bekijk de beelden)

Vlak na de partij, die in 3-2 in het voordeel van Wade eindigde, gaf de halvefinalist van 2009, 2012 en 2013 in diverse interviews aan dat hij het deed om Asada pijn te doen en dat hij er absoluut geen spijt van had, maar daar komt hij nu in een verklaring dus op terug.

"Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn actie. Seigo Asada is een geweldige speler en het spijt me enorm tegenover hem, de fans en dartsbond PDC", schrijft een berouwvolle Wade, wiens actie op sociale media tot een storm van kritiek leidde.

"Iedereen die mijn loopbaan volgt, weet dat dit totaal niet bij me past. Ik ben teleurgesteld over de manier waarop ik me gedroeg op het podium en in mijn interviews na de partij."

'Kampte met een hypomane episode'

Wade, die een sterk jaar beleeft, heeft wel een verklaring voor zijn opmerkelijke gedrag. De Engelsman is gediagnostiseerd met een bipolaire stoornis en ADHD, wat betekent dat hij regelmatig flinke stemmingswisselingen heeft.

"Voordat ik het podium betrad, kampte ik weer met een hypomane episode. Dat kan bij mij op ieder moment gebeuren. Niemand maakt zich drukker over wat er is gebeurd dan ik. Ik hoop dat mensen begrijpen hoeveel spijt ik heb", aldus Wade.

Dankzij zijn overwinning op Asada plaatste Wade zich voor de derde ronde van het WK. Daarin treft de nummer negen van de wereld mogelijk een Nederlander, want zijn volgende opponent is de winnaar van de partij tussen Jelle Klaasen en Keegan Brown.