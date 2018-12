Ron Meulenkamp is woensdag in de tweede ronde van het WK darts ten onder gegaan. De Nederlander was niet opgewassen tegen de Engelsman Michael Smith: 1-3.

De Almeerder kwam in het Alexandra Palace in Londen met 0-2 in sets achter, maar kwam terug tot 1-2. In de vierde set kreeg hij kansen om op gelijke hoogte te komen, maar die waren niet aan hem besteed.

Meulenkamp had zich dinsdag voor de tweede ronde geplaatst met een zege op de Braziliaan Diogo Portela (3-2). Hij is de derde Nederlander die woensdag uit het toernooi vloog. In de middagsessie sneuvelden Geert Nentjes en Jeffrey de Graaf in de eerste ronde.

Voor de als achtste geplaatste Simon Whitlock viel het doek eveneens. De Australiër ging er met liefst 3-0 vanaf tegen de Engelsman Ryan Joyce. De Ier William O'Connor won met 3-1 van de Engelsman James Wilson.

De als negende geplaatste James Wade haalde met de hakken over de sloot de derde ronde. 'The Machine' keek tegen de Japanner Seigo Asada tegen een 1-2-achterstand in sets aan, maar trok met 3-2 alsnog aan het langste eind.

Donderdag komen Jermaine Wattimena en Jan Dekker in actie in de tweede ronde. Wattimena treft de Engelsman Michael Barnard, Dekker speelt tegen Mervyn King.