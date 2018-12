Jeffrey de Graaf en debutant Geert Nentjes zijn woensdag al in de eerste ronde uitgeschakeld op het WK darts. De Graaf verloor met 3-2 van Noel Malicdem van de Filipijnen en Nentjes was niet opgewassen tegen de Engelsman Nathan Aspinall (3-0).

De 28-jarige De Graaf startte dramatisch aan de laatste eersterondepartij van dit WK. De Nederlander kwam in de eerste set niet verder dan een gemiddelde van 64 met drie pijlen, waardoor Malicdem simpel op 1-0 kwam.

De Graaf ging in het tweede bedrijf wat beter gooien en hij trok de set met 3-1 naar zich toe. Malicdem miste steeds meer dubbels (11 uit 39 in de hele partij) en daar profiteerde de geboren Noord-Hollander ook in de derde set van (3-2).

De 41-jarige Filipijn was in de vierde set weer oppermachtig (3-1), waardoor er een beslissende vijfde set kwam in Londen. Malicdem bleef veel beter scoren (gemiddelde van 86 tegenover 79 voor De Graaf in de hele partij) en stond geen leg meer af.

De Graaf, die in Zweden woont, is de nummer 62 van de 'Order of Merit'. Malicdem staat niet genoteerd op die wereldranglijst, maar plaatste zich via een vierde plek op de Aziatische Tour voor het WK.

De Graaf verloor twee jaar geleden bij zijn debuut op het WK van de PDC ook in de eerste ronde. Tussen 2013 en 2016 werd hij bij het WK van de rivaliserende bond BDO eveneens steevast in zijn eerste partij uitgeschakeld.

Nentjes 'geniet te veel' op podium

Nentjes plaatste zich vorige maand tot zijn eigen verrassing via de Development Tour, een reeks toernooien voor spelers onder 23 jaar, voor het WK. Hij begon pas zes jaar geleden met darts en heeft nog amper ervaring op tv-toernooien.

De twintigjarige Urker leek in de eerste twee sets van zijn partij tegen de zeven jaar oudere Aspinall onder de indruk van het grote podium in Alexandra Palace, want hij gooide een gemiddelde van ruim onder de 80 en won maar twee legs.

In het derde bedrijf kwam Nentjes op een 2-1-voorsprong in legs en kreeg hij twee darts om de set te winnen, maar hij miste dubbel-10 en dubbel-5. Aspinall, die op de wereldranglijst bijna honderd plaatsen hoger staat dan de Nederlander (73 om 170), won vervolgens twee legs op rij en de wedstrijd.

"Ik stond iets te veel te genieten op het podium", zei Nentjes, die over de hele partij een gemiddelde van 78 met drie pijlen noteerde, tegen RTL 7. "Ik kon me niet echt goed concentreren. Er had misschien meer in gezeten, maar het maakt niet uit."

De Nederlanders Ron Meulenkamp, Jermaine Wattimena, Jan Dekker, Benito van de Pas en Jelle Klaasen spelen deze week nog in de tweede ronde, terwijl Michael van Gerwen en Vincent van der Voort al in de derde ronde staan.

Huybrechts en Dolan bereiken derde ronde

Kim Huybrechts en Brendan Dolan bereikten later op woensdag de derde ronde. De Belg en de Noord-Ier waren in de tweede ronde beiden met 3-0 te sterk voor respectievelijk de Zweed Daniel Larsson en de Engelsman Joe Cullen.

Huybrechts maakte de nodige indruk tegen Larsson. Hij stond geen enkele leg af en noteerde een gemiddelde van 103,26 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van 42,86.

De geboren Antwerpenaar is de eerste speler sinds 2014 die het lukt om op het WK zijn tegenstander op een zogenoemde 'whitewash' te trakteren.

Dolan zorgde voor een flinke verrassing, want hij was met de zege op Cullen verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer veertien van de wereldranglijst én plaatsingslijst.

Dolan zorgde bovendien voor de eerste 170-finish op dit toernooi. Hij gooide de maximale score uit in de vierde leg van de eerste set en pakte daarmee de tweede set.