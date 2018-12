Vincent van der Voort is enigszins verbaasd dat hij er dinsdagavond in slaagde de derde ronde van het WK darts te bereiken. De Nederlander gooide op zijn 43e verjaardag niet naar behoren tegen Darren Webster, maar won wel met 3-0.

"3-0 ziet er makkelijk uit, maar voor mij was de wedstrijd van de eerste tot laatste beurt een worsteling", erkende Van der Voort in het Alexandra Palace in gesprek met RTL 7. "Ik ben blij dat hij zó slecht was, want dat heeft me echt geholpen."

De Noord-Hollander gooide een relatief laag gemiddelde van 88 per drie pijlen, maar gaf in de drie sets slechts één leg weg. Dat kwam mede door de matige vorm van Webster, die zijn opponent een handje hielp door veel van zijn dubbels te missen.

Van der Voort was compleet verrast door het dramatische spel van de vijftigjarige Engelsman, die 24 plekken hoger op de wereldranglijst staat en als duidelijke favoriet aan de tweederondepartij in Londen begon.

"Ik weet niet zo goed wat ik er van moet zeggen. Hij was zoveel slechter dan ik had verwacht, dat het eigenlijk heel makkelijk werd. Ik was zoveel met mezelf aan het worstelen, dat ik het niet zo in de gaten had. Ik ben natuurlijk wel heel blij met deze overwinning."

'Webster heeft me cadeautje van 10.000 pond gegeven'

Van der Voort kwam maandag ook al in actie in Londen en won toen zijn eersterondepartij van de Filipijn Lourence Ilagan met 3-1. 'The Dutch Destroyer' merkte dat die wedstrijd hem parten speelde in zijn krachtmeting met Webster.

"Al mijn energie lag in die eerste wedstrijd, want die moét je winnen om niet al direct uitgeschakeld te worden. Daarom ben ik blij dat Webster zo slecht was. Ik voel me nog niet echt jarig, maar hij heeft me wel een cadeautje van 10.000 pond gegeven", aldus Van der Voort over zijn verdiende prijzengeld met het bereiken van de volgende ronde.

In de derde ronde wacht voor Van der Voort een duel met Steve Beaton of Chris Dobey, die donderdag tegen elkaar spelen. De Purmerender heeft tweemaal (2011 en 2015) de kwartfinale van het WK gehaald.