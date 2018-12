Ron Meulenkamp heeft dinsdagavond met veel moeite de tweede ronde bereikt op het WK darts. De dertigjarige Drent was in Londen met 3-2 te sterk voor de Braziliaan Diogo Portela. Vincent van der Voort rekende verrassend eenvoudig af met Darren Webster (3-0).

Meulenkamp staat een stuk hoger op de wereldranglijst dan Portela (49 om 141), maar de Nederlander had aan het begin van de wedstrijd weinig te vertellen tegen de Braziliaan. Hij verloor de eerste set kansloos met 0-3 en moest ook in het tweede bedrijf zijn meerdere erkennen in zijn Zuid-Amerikaanse opponent.

In de derde set richtte Meulenkamp zich helemaal op. Met een gemiddelde van 113 per drie pijlen verkleinde hij de marge naar één en even later stond het weer gelijk in het Alexandra Palace (2-2).

In de beslissende vijfde set ging het lang gelijk op, maar Meulenkamp vocht zich naar een 2-1-voorsprong in legs. Hij miste vervolgens liefst vijf matchdarts, maar zijn zesde poging was tot zijn grote opluchting wel raak.

In de tweede ronde wacht Meulenkamp een confrontatie met Michael Smith, de nummer tien van de plaatsingslijst. De 28-jarige Engelsman had in de eerste ronde een bye en hoefde zodoende niet in actie te komen.

Van der Voort verrassend eenvoudig langs Webster

Eerder op dinsdag had de 43-jarige Van der Voort totaal geen moeite met de zeven jaar oudere Webster, die de dertiende plek inneemt op de wereldranglijst. Daarmee staat Webster op de zogenoemde 'Order of Merit' 24 plekken hoger dan de Nederlander.

Van der Voort stond alleen in de eerste set een leg af en won het tweede en derde bedrijf overtuigend met 3-0. Het gemiddelde per drie pijlen lag dicht bij elkaar (85 om 88 in het voordeel van Van der Voort), maar de Noord-Hollander maakte een stuk minder fouten op zijn dubbels.

Van der Voort kwam maandag voor het eerst in actie op het WK. In de eerste ronde was hij met enige moeite te sterk voor de Filipijn Lourence Ilagan (3-1). In de derde ronde wacht een ontmoeting met Steve Beaton of Chris Dobey. De twee Engelsmannen spelen donderdag tegen elkaar.

In 2011 en 2015 reikte Van der Voort tot de kwartfinales van het WK bij de PDC, nog steeds de beste prestatie uit zijn loopbaan. Vorig jaar verloor hij in de derde ronde van Raymond van Barneveld, die maandag al in de tweede ronde strandde.

Gurney overtuigend verder

Daryl Gurney bereikte overtuigend de derde ronde. De nummer vijf van de plaatsingslijst was met 3-0 te sterk voor Ross Smith, de nummer 92 van de wereld.

De Noord-Ier noteerde zes 180'ers en kwam met zijn gemiddelde nipt boven de honderd (100,30) uit. Het gemiddelde van zijn Engelse opponent bedroeg slechts 88,69, hij kon maar twee legs winnen.

De 32-jarige Gurney geldt als een outsider op het WK. Hij kwam bij vijf eerdere deelnames eenmaal tot de kwartfinales, maar verloor daarin in 2017 van Michael van Gerwen.

Gurney versloeg Van Gerwen dit jaar in de eindstrijd van het Players Championship Finals met 11-9. Het was de grootste zege uit zijn carrière naast de World Grand Prix in 2017.

Van den Bergh zonder setverlies verder

Dimitri Van den Bergh bereikte net als Van der Voort en Gurney zonder setverlies de derde ronde. De Belgische nummer 35 van de wereld was met 3-0 te sterk voor de Amerikaan Chuck Puleo.

De 24-jarige Van den Bergh speelde niet op de top van zijn kunnen, maar dat was ook niet nodig om Puleo van zich af te schudden. In de derde en laatste set was het verschil kleiner en kreeg de Amerikaan twee kansen om de set te pakken, maar die liet hij liggen.

Eerder op dinsdag werd Robert Thornton verrassend uitgeschakeld door Daniel Larsson. De 51-jarige Schot, de nummer 33 van de wereldranglijst, verloor in de eerste ronde met 1-3 van de Zweed.