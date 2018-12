Michael van Gerwen acht Raymond van Barneveld niet in staat om volgend jaar deel te nemen aan alle Pro Tour-toernooien. De Hagenaar moet dat na zijn verrassende uitschakeling maandag in de tweede ronde op het WK darts waarschijnlijk wel doen om zich te kunnen plaatsen voor de volgende wereldtitelstrijd.

"Ik denk dat hij het niet meer kan na dit allemaal. Ik zit hier om mijn mening te geven, hè", zei Van Gerwen na Van Barnevelds 3-2-nederlaag tegen de Litouwer Darius Labanauskas in de studio van RTL 7.

"Hij heeft zijn afscheid al aangekondigd. Dan lijkt het me heel sterk dat hij al die vloertoernooien afgaat. Mocht hij dat inderdaad niet doen, dan is er geen WK volgend jaar voor Raymond van Barneveld. Dat is wel heel kwalijk."

Van Barneveld zal door de afgang tegen Labanauskas na het WK naar de 26e plaats op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) zakken en zou in theorie zelfs nog verder kunnen afdalen.

Het betekent dat de kans groot is dat de vijfvoudig wereldkampioen niet aanwezig is op de grote majors als de World Matchplay en de World Grand Prix, aangezien alleen de mondiale top zestien daarvoor automatisch gekwalificeerd is.

"Raymond moet dus wel aan al die vloertoernooien meedoen als hij zich wil plaatsen voor bijvoorbeeld de World Matchplay en de World Grand Prix. Anders wordt het een heel moeilijk verhaal", aldus Van Gerwen.

'Ik baal een beetje van zijn gezichtsuitdrukkingen'

Van Barneveld was tegen Labanauskas een schim van zichzelf. Hij noteerde slechts een gemiddelde van 89,57 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van 23,68.

"Dat hij niet goed speelde, alla, maar ik baal een beetje van zijn gezichtsuitdrukkingen op het podium. Hij liet na een slechte pijl al snel het hoofd hangen. Dat kan hem een paar procent hebben gekost. Zo veel slechter dan Labanauskas was hij niet", vertelde Van Gerwen.

"Ik ken Raymond een beetje. Het enige wat voor hem telt is het WK. Hij zit er nu echt helemaal doorheen. Dit is voor hem zo pijnlijk. Hij roept in zijn interview dat het allemaal geen zin meer heeft. Dus met andere woorden: hij is er helemaal klaar mee."

Van Barneveld liet vorige maand een dag na de Grand Slam of Darts weten dat hij aan zijn laatste jaar bezig is, waarna zijn agenda vol stond met interviews en andere media-activiteiten.

"Ik had het anders gedaan", aldus Van Gerwen. "Natuurlijk is het achteraf allemaal makkelijk lullen. Hij was veel te veel met andere dingen bezig. Hij had bezig moeten zijn met dit toernooi. Het grootste toernooi van het jaar. Niet met een afscheid. Dat vind ik. Maar wie ben ik?"