Raymond van Barneveld heeft geen idee waarom hij maandagavond in de tweede ronde van het WK darts niet het niveau haalde dat hij wilde. De vijfvoudig wereldkampioen werd zeer verrassend uitgeschakeld in Londen.

Van Barneveld trad in zijn eerste partij aan tegen WK-debutant Darius Labanauskas en ging met 3-2 onderuit. Hij haalde slechts bij vlagen een redelijk niveau tegen de nummer 108 van de wereld.

"Ik heb geen idee waarom het niet ging. Op het ingooibord gooide ik alles en ik voelde me eigenlijk geweldig vandaag. Daar lag het niet aan", aldus een zeer teleurgestelde Van Barneveld voor de camera van RTL 7.

"Labanauskas zette constant de druk erop en gooide een waanzinnige partij, maar bij mij viel het gewoon niet. Ik had genoeg kansen om de derde set te pakken en kreeg vijf of zes pijlen, maar ze gingen er niet in."

Vooral in de laatste set daalde het niveau van zowel Van Barneveld als Litouwer Labanauskas drastisch. De Hagenaar eindigde de partij met een gemiddelde van nog geen 90 en benutte slechts 23,6 procent van zijn dubbels. Het moyenne van Labanauskas lag nog lager.

'Gooide niet één keer een normale leg'

De 51-jarige Van Barneveld, die in 2007 zijn laatste van vijf wereldtitels pakte en aan het eind van 2019 stopt, vraagt zich af wat hij nog meer kan doen om teleurstellende partijen als tegen Labanauskas te voorkomen.

"Het werkt zo niet en ik begrijp het niet. Ik sta er zo veel aandacht aan te besteden, maar wat zegt trainen dan? Ik voel me goed, maar gooide eigenlijk niet één keer een normale leg", aldus de voormalige postbode.

"Ik had slecht zicht en zag het allemaal niet echt helder, maar ik hoef niet naar excuses te zoeken. Dit was gewoon heel slecht. Ik hoef niet te vertellen hoe hard dit aankomt."

Labanauskas was vanzelfsprekend dolblij met zijn overwinning. "Ik kan het niet geloven. Dit is absoluut de mooiste zege uit mijn loopbaan. Het betekent ontzettend veel voor me om een speler van het kaliber van Van Barneveld te verslaan", zei de Litouwer.

Van Barneveld stopt na WK 2020

Van Barneveld maakte in de aanloop naar het WK bekend dat hij na komend jaar een punt achter zijn loopbaan zet. De Hagenaar zei het niet meer te kunnen opbrengen om professioneel darter te zijn. Het wereldkampioenschap van volgend jaar wordt zijn laatste grote toernooi.

De laatste jaren won 'Barney', die in zijn loopbaan 65 titels pakte en daarmee na Phil Taylor en Michael van Gerwen de succesvolste darter ooit is, geen grote prijzen meer.

De titel in de Premier League van 2014 is zijn laatste grote individuele succes. Eerder liet Van Barneveld weten dat hij tot zijn 55e zou doorgaan om voor de zesde keer wereldkampioen te worden, maar daar is hij dus op teruggekomen.

Voor de appgebruikers: klik op bovenstaande tweet om beelden van de beslissende pijlen uit de partij van Van Barneveld te zien.