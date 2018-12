Raymond van Barneveld is maandag al in de tweede ronde uitgeschakeld op het WK darts. De Hagenaar was niet opgewassen tegen debutant Darius Labanauskas: 3-2.

De 51-jarige Van Barneveld haalde in Londen slechts bij vlagen een redelijk niveau. De routinier had de onverwachte nederlaag tegen de nummer 108 van de wereld dan ook volledig aan zichzelf te wijten.

Van Barneveld maakte in de aanloop naar het WK bekend dat het zijn voorlaatste optreden in Alexandra Palace is. De voormalige postbode zet na het WK van 2020 een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan.

De Hagenaar begon maandag aan zijn dertiende WK bij de PDC. De viervoudig BDO-kampioen won in 2007 direct bij zijn eerste deelname bij de rivaliserende bond. Sindsdien verloor 'Barney' eenmaal de finale en sneuvelde hij vijf keer in de halve eindstrijd.

De Litouwer Labanauskas debuteert op het WK. Hij maakte pas dit jaar de overstap van de BDO en won vorige week in de eerste ronde met 3-1 van de Engelsman Matthew Edgar.

Beroerd gemiddelde voor Van Barneveld

Van Barneveld, die dankzij een bye niet in actie hoefde te komen in de eerste ronde, begon beroerd aan de wedstrijd. In de eerste set gooide hij een gemiddelde van slechts 79, tegenover 102 van Labanauskas. De Litouwer trok de set met 3-1 naar zich toe.

In de tweede set, die Van Barneveld mocht beginnen, vonden geen breaks plaats. De als zeventiende geplaatste Nederlander won de set daardoor met 3-2 en begon bovendien wat beter te gooien.

Op 2-2 in de derde set miste Van Barneveld liefst vier darts voor de setwinst. Daardoor kon Labanauskas de set met enige moeite naar zich toe trekken.

De 42-jarige Litouwer ging in de vierde set steeds slechter spelen toen de sensationele zege in zicht kwam. Opnieuw werden er geen breaks geplaatst, waardoor Van Barneveld met 3-2 won en er een beslissende vijfde set gespeeld moest worden.

Van Barneveld speelt niets klaar in laatste set

In die vijfde set daalde het niveau van beide spelers naar een soms bedenkelijk niveau. Labanauskas miste in de eerste leg elf kansen om uit te gooien, maar Van Barneveld liet ook vier pijlen op de dubbels onbenut, waarna de Litouwer bij zijn twaalfde pijl op de dubbel wel raak gooide (1-0).

Vervolgens werd Van Barneveld gebroken in de leg die hij mocht beginnen. Labanauskas maakte daarna geen fout meer en pakte de laatste set met 3-0. De debutant zorgde zo voor een grote sensatie door een van zijn idolen te verslaan.

De zwakke laatste sets waren desastreus voor de gemiddelden van beide spelers. Van Barneveld kwam uit op 89,5, Labanauksas deed het met 86,8 zelfs nog slechter. De Nederlander gooide daarnaast slechts 23,6 procent van zijn dubbels raak, tegenover 30,9 procent voor de Litouwer.