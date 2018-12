Vincent van der Voort heeft maandag met enige moeite de tweede ronde van het WK in Londen bereikt. De Nederlander was met 3-1 te sterk voor de Filipijn Lourence Ilagan. De Russin Anastasia Dobromyslova slaagde er niet in om haar partij in de eerste ronde te winnen.

Van der Voort zorgde voor de enige Nederlandse zege op maandag, want Raymond van Barneveld werd later op de avond op sensationele wijze uitgeschakeld door de Litouwer Darius Labanaskas. Dinsdag speelt Van der Voort al in de tweede ronde. Darren Webster, de nummer dertien van de plaatsingslijst, is dan zijn tegenstander.

De veertigjarige Ilagan speelde voor de tweede keer op een WK. Bij zijn eerste deelname in 2013 wist hij geen enkele set te pakken.

Van der Voort kwam tweemaal (2011 en 2015) tot de kwartfinales van het WK bij de PDC. Vorig jaar verloor hij in de derde ronde van Raymond van Barneveld.

Derde en vierde set nipt naar Van der Voort

De Purmerender pakte in Alexandra Palace de eerste set, maar zag vervolgens Ilagan de tweede set naar zich toe trekken. De Filipijn gooide in die set maar liefst 108,4 gemiddeld.

De derde set ging tot 2-2 gelijk op, waarna Van der Voort (42) de cruciale vijfde leg pakte. In de vierde set keek Van der Voort tegen een 0-2-achterstand aan, maar dankzij drie gewonnen legs op rij besliste hij de wedstrijd in zijn voordeel.

Met Dobromyslova ook tweede vrouw uitgeschakeld

Later op maandagavond won Ryan Joyce overtuigend van Anastasia Dobromyslova: 3-0. Door de nederlaag van de Russin zijn de vrouwen uitgeschakeld op het WK.

Eerder verloor de Engelse Lisa Ashton met 3-1 van de Nederlander Jan Dekker. Dit jaar deden er voor het eerst sinds 2010 weer vrouwen mee aan het WK in Alexandra Palace.

De 34-jarige Dobromyslova speelde haar tweede WK. Bij haar eerste deelname in 2009 verloor de Russin ook in de eerste ronde.

Tegen Joyce was ze in de eerste twee sets vrij kansloos. Met een gemiddelde van slechts 69 in de tweede set kon ze niet serieus tegenstand bieden tegen de Engelsman.

In de derde set kwam Dobromyslova op een 2-1-voorsprong, maar Joyce trok de set en daarmee de partij toch naar zich toe.