Peter Wright is al in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld. De Schot liet zich zondagavond verrassen door de Spanjaard Toni Alcinas. Raymond van Barneveld opent het toernooi tegen Darius Labanauskas uit Litouwen.

Wright, de nummer drie van de wereldranglijst, ging met 1-3 in sets onderuit tegen Alcinas. De voormalig WK-finalist hoefde in de eerste ronde niet in actie komen, omdat hij een bye had.

De 48-jarige Wright knokte zich in de openingsset terug van 0-2 tot 2-2, maar verloor de beslissende leg. Alcinas won ook het tweede bedrijf en nam zo een 2-0-voorsprong in sets.

In de derde set herpakte Wright zich, maar in de vierde set ging de score gelijk op. In de vijfde leg zorgde Alcinas, de mondiale nummer 55, voor de beslissing.

Wright bereikte in 2014 de finale van het WK, waarin hij verloor van Michael van Gerwen. 'Snakebite' sneuvelde vorig jaar ook al in de tweede ronde, waarin de Welshman Jamie Lewis te sterk was.

De 39-jarige Alcinas neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Benito van de Pas en Jim Long uit Canada. 'The Samurai' haalde vorig jaar de achtste finales op het WK.

Labanaskaus eerste opponent Van Barneveld

Van Barneveld treft in de tweede ronde de 42-jarige Labanauskas, die in de eerste ronde de tien jaar jongere Engelsman Edgar met 3-1 versloeg. Hij knokte zich terug van een 1-0-achterstand.

Voor Van Barneveld wordt de wedstrijd tegen Labanauskas zijn eerste partij op dit WK. De 51-jarige Hagenaar had in de eerste ronde een bye.

Labanauskas bezet op de wereldranglijst de 108e plaats. Hij maakt zijn debuut op het WK van profbond PDC en bereikte twee jaar geleden de kwartfinales van het WK van de BDO.

Voor Van Barneveld wordt het de voorlaatste keer dat hij meedoet aan het WK. Hij kondigde afgelopen maand aan dat hij na volgend jaar een punt achter zijn carrière zet.

Vorig jaar haalde 'Barney' de kwartfinales in Alexandra Palace. Daarin moest hij in een bloedstollende wedstrijd zijn meerdere erkennen in Van Gerwen.

Meeuwisse als derde Nederlander uitgeschakeld

Yordi Meeuwisse werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Ier William O'Connor: 0-3. De Zuid-Hollander kreeg in elke set wel kansen om de wedstrijd van meer spanning te voorzien, maar hij was minder effectief op de dubbels dan O'Connor (35,71 procent om 40,91 procent).

De dertigjarige Meeuwisse maakte zijn debuut op het WK. De geboren Hagenaar verruilde in 2009 de BDO voor de PDC.

Meeuwisse is de derde Nederlander die is uitgeschakeld op het WK. Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert strandden eerder in de tweede ronde tegen respectievelijk Rob Cross en Max Hopp.

O'Connor neemt het woensdagavond in de tweede ronde op tegen de Engelsman James Wilson, een van de 32 spelers met een bye vanwege de klassering op de PDC Order of Merit.