PDC-baas Matthew Porter noemt de fan die zaterdagavond bier naar Michael van Gerwen gooide "een idioot". De Nederlandse topfavoriet begon door het incident met enige vertraging aan zijn tweederondepartij tegen Alan Tabern (3-1-zege) op het WK.

"99,99 procent van de mensen weten hoe ze zich moeten vermaken en waar de grens ligt. De overige 0,01 procent is idioot en wordt eruit gegooid en geweerd", schreef Porter zaterdagavond op Twitter.

"Het is in het darts niet anders dan in andere zaken van het leven. Gelukkig had de geweldige sfeer op Ally Pally al snel weer de overhand", aldus Porter. "Tabern heeft geweldig strijd geleverd, maar Van Gerwen bleef professioneel als altijd."

De toeschouwer die het bier naar Van Gerwen gooide werd door de beveiliging verwijderd uit Alexandra Palace en mag de rest van het WK niet meer terugkeren.

Van Gerwen aangeslagen na incident

Van Gerwen werd verrast met de 'bierdouche' vlak voordat hij het podium op wilde lopen. De tweevoudig wereldkampioen kreeg bier in zijn ogen en moest een schoon shirt aantrekken, waardoor het begin van de partij kort uitgesteld werd.

De 29-jarige Brabander was aangeslagen na het incident. "Dit is me echt nog nooit overkomen", zei Van Gerwen. "Ik was zó boos, dat ik tranen in mijn ogen kreeg.

Van Gerwen is bezig aan zijn twaalfde WK. Hij wist de edities van 2014 en 2017 te winnen. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van de latere winnaar Rob Cross.

Van Gerwen komt pas op zaterdag weer in actie in Londen. Hij speelt dan in de derde ronde tegen de Duitser Max Hopp.