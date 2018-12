Michael van Gerwen heeft geen goed woord over voor het feit dat hij zaterdagavond voor zijn eerste partij op het WK darts werd bekogeld met bier. De Brabander was compleet verrast door het incident in Londen.

De 29-jarige Van Gerwen stond al klaar om naar het podium te lopen voor zijn tweederondepartij tegen de Engelsman Alan Tabern (3-1-winst), toen hij een flinke hoeveelheid bier over zich heen kreeg gegooid. Het incident in Alexandra Palace verstoorde een groot deel van zijn voorbereiding op de wedstrijd.

Een zichtbaar aangeslagen Van Gerwen moest van shirt wisselen en liep na enkele minuten vertraging met tranen in zijn ogen naar het podium, waar zijn opponent Tabern al op hem stond te wachten.

"Dit is me echt nog nooit overkomen", zei Van Gerwen direct na afloop bij Sky Sports en RTL 7. "Ik was zó boos, dat ik tranen in mijn ogen kreeg. Maar ik wist verder niet hoe ik moest reageren. Je kan niks doen, behalve je handen wassen en van shirt wisselen."

"Het was lastig en emotioneel omdat ik compleet werd verrast. Mensen weten niet wat ze doen als ze een paar drankjes op hebben. Dit is in ieder geval wel een goed leermoment voor mij. Ik heb een paar tranen gelaten, maar moet dit achter me laten."

Eerste partij op WK voor Van Gerwen

De 'bierdouche' bracht Van Gerwen overigens niet in de war tegen Tabern, want de Brabander kwam al snel op een 2-0-voorsprong. Tabern pakte weliswaar de derde set en Van Gerwen bleef daarna wisselvallig gooien, maar de Nederlander liet zich niet meer verrassen.

"Veel spelers kunnen wat van me leren, want ik kijk altijd naar mijn eigen spel en geef nooit iets anders de schuld. Ik speelde niet heel goed, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen."

Profbond PDC heeft in een verklaring laten weten dat de dader is geïdentificeerd en uit het Alexandra Palace in Londen is gezet. De PDC benadrukt daarnaast dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd.

Voor Van Gerwen was het treffen met Tabern zijn eerste partij op het WK, want de nummer één van de wereld hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. De 52-jarige Tabern bereikte de tweede ronde door Raymond Smith vrijdag met 3-2 te verslaan.

Vorig jaar bereikte Van Gerwen de halve finale op het WK, waarin hij verloor van de uiteindelijke wereldkampioen Rob Cross. De 28-jarige Engelsman won het toernooi door Phil Taylor in de finale te verslaan.