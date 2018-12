Michael van Gerwen heeft zich zaterdag moeiteloos geplaatst voor de derde ronde op het WK darts. De Nederlander won met 3-1 van Alan Tabern, nadat hij voor zijn partij met bier was bekogeld. Voor Danny Noppert zit het toernooi er na een 3-0-nederlaag tegen Max Hopp op.

Van Gerwen, die in het Londense Alexandra Palace als eerste is geplaatst, kende geen fijne aanloop naar zijn eerste duel op het WK. De 29-jarige Brabander moest van shirt wisselen, nadat er vlak voor de partij bier over hem heen was gegooid.

'Mighty Mike' leek wat van slag en stond met rode ogen op het podium, maar begon uitstekend. Hij brak de 52-jarige Tabern, die vrijdag al uitkwam in de eerste ronde, direct en dat bleek de opmaat voor een soevereine setwinst.

In de tweede set mocht Van Gerwen zelf beginnen en hij hield eenvoudig zijn eigen leg vast. Hij profiteerde daarna van een gebrek aan scherpte bij Tabern, die tot twee keer toe verzuimde zijn eigen leg te winnen. Van Gerwen brak de Engelsman, behield vervolgens zijn eigen leg en bracht de stand in sets op 2-0.

De tweevoudig wereldkampioen had het in de derde set lastiger met Tabern, die nu wel zijn legs hield en daardoor ook de set won. In set vier, waarin Van Gerwen weer mocht beginnen, maakte de Brabander het echter wel af. Hij liet eerst nog een aantal matchdarts liggen, maar na een finish van 86 was het duel alsnog beslist.

Van Gerwen kan nu een week tot rust komen. Zijn partij in de derde ronde tegen de Duitser Hopp wordt pas op 22 december gespeeld.

Noppert weet kansen niet te benutten

Voor Noppert was het zijn tweede partij in 'Ally Pally'. De 27-jarige darter uit Joure won vrijdag al overtuigend zijn openingspartij tegen de Hongkonger Royden Lam.

Tegen Hopp, die vanwege zijn plek in de top 32 van de wereldranglijst de eerste ronde mocht overslaan, kreeg Noppert voldoende kansen op een stuntje.

De nummer 47 van de wereld sprong echter erg slordig met zijn kansen om. Hij kreeg in elke set voldoende mogelijkheden om verschillende legs te winnen, maar miste enorm veel dubbels.

De Duitser pakte de presentjes van zijn Nederlandse opponent dankbaar uit. Zonder groots te spelen won Hopp met 3-0, waardoor hij in de derde ronde staat.

Noppert was de tweede Nederlander die het toernooi moest verlaten. Jeffrey de Zwaan ging hem donderdag voor na een nederlaag tegen titelverdediger Rob Cross. Er zitten nog elf Nederlanders in het toernooi.