Danny Noppert is logischerwijs blij met zijn overwinning in de eerste ronde van het WK darts. De Fries genoot vooral van de ambiance bij zijn debuut in Alexandra Palace.

"Dit is de eerste keer op een WK met zulk publiek. Dat is een mooie ervaring", zei Noppert na afloop van zijn partij bij RTL7. "Ik zit nog onder de adrenaline."

"Bij elke 180 hoor je het publiek achter je", vervolgde hij. "Dat is zo mooi. Het is een droom om hier te staan. Ik ben nog een beetje sprakeloos."

'Noppie’ versloeg in de eerste ronde Royden Lam uit Hongkong met 3-0. Hij kwam weliswaar met 0-1 achter in de eerste set, maar won vervolgens negen legs op een rij en daarmee ook de wedstrijd. Hij had dan ook wel wat meer tegenstand willen hebben bij zijn WK-debuut.

"Ik ben hier blij mee", liet de Nederlander weten. "Maar misschien had ik wel iets meer tegenstand willen hebben. Het was een beetje eenrichtingsverkeer."

'Ik weet dat ik tegen Hopp volle bak moet'

In de tweede ronde treedt de 27-jarige Noppert zaterdag aan tegen Max Hopp. Hij is zich ervan bewust dat hij tegen de Duitser een tandje bij moet schakelen.

"Ik weet dat ik tegen Hopp volle bak moet", aldus de nummer 47 van de wereldranglijst. "Ik heb al een keer eerder tegen hem gespeeld en dat was ook een goede partij, dus ik weet wat me te wachten staat."

Noppert en Hopp stonden in juni tegenover elkaar tijdens een toernooi om de Players Championship in Wigan. De Jouster won die wedstrijd met 6-2.

Bij het WK darts neemt Noppert het zaterdag in de vierde partij van de middagsessie op tegen Hopp, de mondiale nummer 32.