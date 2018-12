Danny Noppert heeft zich vrijdag op overtuigende wijze geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Fries won in de eerste ronde met 3-0 in sets van de Hongkonger Royden Lam.

Noppert was van meet af aan de betere speler en gunde zijn zichtbaar nerveuze tegenstander alleen de eerste leg van de eerste set.

De nummer 47 van de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) noteerde een gemiddelde van 96,19 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van 40,91, tegenover 85,72 en 25.

Noppert neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen de Duitser Max Hopp, een van de spelers die een bye kreeg vanwege een plek in de top 32 van de wereldranglijst.

Noppert verruilde in januari van dit jaar de BDO voor de PDC. Hij was in januari 2017 finalist op Lakeside, het WK van de BDO, en moest daarin met 7-3 buigen voor de Engelsman Glen Durrant.

Van Gerwen in tweede ronde tegen Tabern

Michael van Gerwen stuit zaterdag in de tweede ronde op Alan Tabern. De Engelsman was in de eerste ronde met 3-2 te sterk voor de Australiër Raymond Smith.

Tabern maakte het zichzelf onnodig moeilijk door een comfortabele 2-0-voorsprong te verspelen, maar hij was in de beslissende vijfde set weer bij de les.

Van Gerwen en Tabern stonden in het verleden dertien keer tegenover elkaar. 'Mighty Mike' zegevierde in de laatste zes ontmoetingen, waaronder dit jaar in de tweede ronde van de European Darts Grand Prix in Sindelfingen.

Van Gerwen aast de komende weken op zijn derde wereldtitel. De nummer één van de wereld mocht in 2014 en 2017 al eens de Sid Waddell Trophy omhoog houden.

Gary Anderson en Jamie Lewis bereikten vrijdag al de derde ronde. De Schot en de Welshman rekenden in de tweede ronde af met respectievelijk de Noord-Ier Kevin Burness (3-1) en de Nieuw-Zeelander Cody Harris (3-2).