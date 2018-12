In het Londense Alexandra Palace wordt van 13 december tot en met 1 januari het WK darts gehouden. Er doet een recordaantal van 96 spelers mee, onder wie twee vrouwen en dertien Nederlanders. Wie zijn de topfavorieten voor de wereldtitel?

Michael van Gerwen

Van Gerwen is de topfavoriet voor de wereldtitel, al heeft de 29-jarige Vlijmenaar voor zijn doen wel een minder jaar achter de rug. Hij won op de majors namelijk alleen de Masters, de Premier League, de World Cup (samen met Raymond van Barneveld) en de World Grand Prix en werd al in een vroeg stadium uitgeschakeld op onder meer de UK Open en de World Matchplay. Van Gerwen zal er dan ook op gebrand zijn om op het WK te laten zien dat hij nog altijd de beste darter van de wereld is.

Land van herkomst: Nederland

Bijnaam: Mighty Mike

Positie op wereldranglijst: 1

Wereldtitels: 2

Majorzeges: 33

Verdiend prijzengeld: £6,459,417 (7,2 miljoen euro)

Negendarters: 17

Rob Cross

Vorig jaar verbaasde Cross vriend en vijand door in zijn eerste jaar als professioneel darter gelijk het WK te winnen. De 28-jarige Engelsman maakte vooral indruk in de halve finale en de finale tegen respectievelijk Van Gerwen en Phil Taylor. Die prestatie lijkt vooralsnog een incident, want Cross is er niet in geslaagd om die lijn dit jaar door te trekken. Hij veroverde geen enkele major en stond niet eens in een finale. Prolongatie van de wereldtitel lijkt dus ver weg.

Land van herkomst: Engeland

Bijnaam: Voltage

Positie op wereldranglijst: 2

Wereldtitels: 1

Majorzeges: 1

Verdiend prijzengeld: £962,100 (1,1 miljoen euro)

Negendarters: 1

Peter Wright

Ook de 48-jarige Wright is een kanshebber op de wereldtitel. De Schot zit namelijk in het op papier makkelijkere onderste deel van het speelschema en kan mannen als Van Gerwen en Gary Anderson eventueel pas in de finale treffen. Hij worstelt echter met zijn vorm en kiest in bijna elk toernooi voor een ander setje pijlen. Wright won net als Cross dit jaar geen enkele major, maar stond wel in de finale van de World Grand Prix en de World Cup.

Land van herkomst: Schotland

Bijnaam: Snakebite

Positie op wereldranglijst: 3

Wereldtitels: 0

Majorzeges: 1

Verdiend prijzengeld: £2,405,138 (2,7 miljoen euro)

Negendarters: 2

Gary Anderson

Anderson is het grootste gevaar voor Van Gerwen op het WK. Wrights landgenoot staat er misschien wel beter voor dan ooit. Hij won de UK Open, de Champions League en de World Matchplay, maar liet zich in de finale van de Grand Slam wel verrassen door Gerwyn Price. En dan met name op het mentale vlak. De 47-jarige Anderson raakte namelijk zo gefrustreerd van de emotionele uitbarstingen van de Welshman, dat zijn spel eronder leed en hij de winst uit handen gaf.

Land van herkomst: Schotland

Bijnaam: The Flying Scotsman

Positie op wereldranglijst: 4

Wereldtitels: 2

Majorzeges: 7

Verdiend prijzengeld: £3,762,272 (4,2 miljoen euro)

Negendarters: 4

Mensur Suljovic

Suljovic zou op dit WK zomaar eens wel heel ver kunnen komen. Hij bevindt zich namelijk in het onderste gedeelte van het speelschema en kan dus Van Gerwen en Anderson eventueel pas in de finale treffen. Om de eindstrijd te bereiken moet hij mogelijk wel eerst Cross en Wright zien te verslaan, maar de 46-jarige Oostenrijker heeft alleen al dit jaar laten zien dat hij daar zeker toe in staat is. Zijn trage manier van gooien zorgt bovendien weleens voor problemen bij de tegenstander.

Land van herkomst: Oostenrijk

Bijnaam: The Gentle

Positie op wereldranglijst: 7

Wereldtitels: 0

Majorzeges: 0

Verdiend prijzengeld: £1,114,867 (1,3 miljoen euro)

Negendarters: 0