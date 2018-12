Jan Dekker is opgelucht dat hij zich donderdag in de eerste ronde van het WK darts tegen Lisa Ashton wist te herstellen na een zenuwachtig begin. De Nederlander boog een 1-0-achterstand tegen de Engelse om in een 3-1-overwinning.

Het publiek in Alexandra Palace in Londen was duidelijk op de hand van de 48-jarige Ashton, een van de twee vrouwelijke deelnemers aan het belangrijkste toernooi van het jaar. Die vijandige sfeer maakte het voor Dekker extra lastig.

"Iedereen in de zaal was ongelooflijk tegen me aan het schreeuwen en 'boe' aan het roepen", zei Dekker, die regelmatig reageerde richting het publiek, aan RTL7. "Het was een echte rollercoaster."

De 28-jarige Emmenaar gaf toe dat hij vooral aan het begin van de partij last had van spanning. "Daardoor was het moeilijk om me te focussen. Zij speelde ook fantastisch. Gelukkig heb ik het na de eerste set lekker opgepakt."

Dekker herstelde zich goed en leverde in de resterende sets in totaal nog maar drie legs in. "Ik heb gewonnen en dat is het enige dat telt."

'Gewoon een wedstrijd tussen twee darters'

In aanloop naar het WK was er veel aandacht voor de partij tussen Dekker en de viervoudig wereldkampioene bij de rivaliserende bond (BDO), waar vrouwen een apart toernooi afwerken. Het is voor het eerst in jaren dat er vrouwen deelnemen aan het PDC-WK.

Voor Ashton stond er echter geen extra druk op de partij, beweert ze. "Voor mij was het gewoon een partij tussen twee darters. Ik begon goed, maar miste daarna een paar dubbels. Het is jammer dat ik hem terug in de partij liet komen."

De andere vrouw op het WK, de Russische Anastasia Dobromyslova, speelt later dit toernooi in de eerste ronde tegen de Engelsman Ryan Joyce. Dekker mag zich nu gaan opmaken voor een partij in de tweede ronde tegen de als negentiende geplaatste Engelsman Mervyn King.