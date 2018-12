Arjan van der Giessen ziet Michael van Gerwen als favoriet voor het winnen van het WK darts in het Alexandra Palace in Londen. De dartsverslaggever van RTL 7 denkt wel dat de Brabantse nummer één van de wereld moet oppassen voor Gary Anderson.

"Als Van Gerwen zijn normale niveau haalt en vooral op de dubbels constant is, dan is hij favoriet om elk toernooi te winnen. Op het moment dat hij dat iets minder doet, dan is hij nog veel beter dan vele anderen, maar niet dan Anderson", zegt Van der Giessen in gesprek met NUsport.

"Ik verwacht dat ze in de halve finales tegenover elkaar komen te staan. De winnaar van die partij wordt ook de winnaar van het toernooi. Van Gerwen tegen Anderson is voor mij dus eigenlijk de finale. Met Van Gerwen een paar procent in het voordeel."

Van Gerwen is niet meer zo dominant als in de afgelopen twee jaar. Hij pakte weliswaar negentien titels, waaronder de Premier League of Darts en de World Grand Prix, maar werd ook voortijdig uitgeschakeld op onder meer de UK Open en de World Matchplay.

"Hij voelt zich misschien nog wel net zo ongenaakbaar als anderhalf, twee jaar geleden, maar tegenstanders voelen dat niet meer zo. Iedereen heeft nu het gevoel dat ze van hem kunnen winnen. Dat hebben meerdere spelers de afgelopen tijd ook bewezen", aldus Van der Giessen.

"Waar ze in het verleden dachten dat ze de volgende dag in het vliegtuig terug naar huis zouden zitten als ze het tegen Van Gerwen op moesten nemen, denken ze nu dat ze een kansje hebben. De gedachtegang van de tegenstanders is veranderd, dat is het grote verschil."

'Ik denk niet dat dit het WK van Van Barneveld gaat worden'

Raymond van Barneveld begint mogelijk aan zijn laatste WK. De 51-jarige Hagenaar wil eigenlijk na het WK van volgend jaar afscheid nemen van de dartssport, maar het is maar de vraag of hij zich daarvoor weet te plaatsen als hij in de komende weken niet de kwartfinales haalt.

"Van Barneveld kan in de vierde ronde op Van Gerwen stuiten. Hij heeft al een paar keer laten zien dat hij hem kan verslaan, maar gezien de vorm waarin hij nu verkeert, acht ik hem daar dit keer niet toe in staat. Dat zou een enorme verrassing voor me zijn", vertelt Van der Giessen.

"Hij wil nog één keer laten zien waartoe hij in staat is, maar met deze loting en de twijfels die hij in zijn hoofd heeft zitten over van alles en nog wat, denk ik niet dat dit het WK van Van Barneveld gaat worden. Hoe spijtig dat ook is voor hem."

Jeffrey de Zwaan zou wel zomaar voor een stunt kunnen zorgen op het WK. Het 22-jarige talent opent donderdagavond de wereldtitelstrijd tegen de Indiër Ntin Kumar en treft bij een zege een paar uur later regerend wereldkampioen Rob Cross in de tweede ronde.

"Ik denk echt dat De Zwaan gaat winnen. Hij is in vorm en Cross is de laatste paar toernooien aan het zwabberen. Hij kan momenteel niet omgaan met wat het is om wereldkampioen te zijn en de druk die dat met zich meebrengt. Dat is een leerproces. Hij is natuurlijk enorm snel gekomen. Wellicht wel te snel", zegt Van der Giessen.

'Ik heb best medelijden met Dekker'

Het bijzonderste affiche in de eerste ronde gaat tussen Jan Dekker en Lisa Ashton. De Engelse is een van de twee vrouwelijke deelnemers - de andere is de Russin Anastasia Dobromyslova - en werd al vier keer wereldkampioen bij de British Darts Organisation (BDO).

"Ik heb best medelijden met Dekker. Hij zal zelf ook het gevoel hebben dat de hele wereld naar hem zit te kijken met het idee van: joh, als jij nou eens verliest, dan kunnen we je allemaal uitlachen, want dan heb je verloren van een vrouw", aldus Van der Giessen.

"Ik mag echt hopen dat Dekker naar behoren speelt en met 3-0 of 3-1 in sets wint. Dan zijn we van dat gezeur af. Het is allemaal leuk en aardig om vrouwen toe te voegen aan het toernooi, maar ik zie er de toegevoegde waarde niet van in."

De deelname van vrouwen is onderdeel van een sterk gewijzigd format van het WK. Het deelnemersveld is uitgebreid van 72 naar 96, het aantal sessies van 22 naar 28 en het prijzengeld is verhoogd van 1,9 miljoen naar 2,8 miljoen Britse pond.

"Ik vind het veel te lang duren. Wie zit er nou te wachten op een eersterondewedstrijd tussen een Indiër en een Japanner?", vraagt Van der Giessen zich af. "Van mij had het niet gehoeven. Ik kijk er niet naar uit om de D-spelers uit andere delen van de wereld hier in actie te zien."