Voor een ultieme luie zondag kun je elke eerste zondag van de maand naar het Volkshotel. Daar kun je op de achtste verdieping gratis ontspannen in het bubbelbad of in de sauna. Tijdens elke Badplaats Sessions is er live muziek. Dit keer is dat een optreden van singer-songwriter Rose Marin, die elementen van folk, country en pop combineert. Neem je eigen handdoek mee en kom op tijd om verzekerd te zijn van een plekje in de hot tub.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150, Amsterdam

Wanneer: 3 februari van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie