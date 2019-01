In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Daarom staat het hele jaar in het teken van de schilder. Op 2 februari is de aftrap van het Jaar van Rembrandt met een festival in Museum Het Rembrandthuis, de plek waar de Hollandse meester bijna twintig jaar woonde en werkte. In de Jodenbreestraat komen daarom 350 gouden lijstjes met daarin inzichten en weetjes over Rembrandt en de tijd waarin hij leefde.

Waar: Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, Amsterdam

Wanneer: 2 februari van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

