Het is nog hartje winter, maar tijdens Little Italy krijgen bezoekers spontaan de zomer in de bol. Drie dagen lang staat de Westergasfabriek in het teken van de Italiaanse keuken. De bezoekers worden lekker gemaakt met een foodmarkt, een wijnproeverij, kookworkshops en colleges over de Italiaanse eetcultuur van onder meer culinair schrijver Onno Kleyn. Ondertussen verspreiden de geur van basilicum en verse tomatensaus zich door de ruimte.

Waar: Zuiveringshal, Westergasfabriek, Pazzanistraat 37, Amsterdam

Wanneer: 1 tot en met 3 februari

Prijs: 12,50 euro online, 15,00 euro aan de kassa

Meer informatie