Tijdens de Asser Blues dagen geven artiesten optredens in winkels, restaurant en podia in het centrum van Assen. De avond wordt traditiegetrouw afgesloten met een afterparty in Café de Witte Bal. Dit jaar is bluesgitarist Ben Poole speciale gast. De afterparty vraagt 10 euro toegang, de rest van het festival is gratis.

Waar: 31 locaties in Assen

Wanneer: 25 tot en met 27 januari vanaf 14.00

Prijs: gratis

Meer informatie