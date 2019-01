De Melkweg Cinema zendt de drie meest gewaardeerde muziekdocumentaires van de afgelopen editie van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) uit. Aanstaande zondag is dat Blue Note Records: Beyond the Notes. Deze film gaat over de geschiedenis van platenlabel Blue Note dat in 1939 werd opgericht en waar onder andere jazzmuzikanten Herbie Hancock, Miles David en John Coltrane onderdeel van uitmaakten.

Waar: Melkweg, Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam

Wanneer: 27 januari van 17.00 tot 18.30

Prijs: 11 euro

Meer informatie en tickets