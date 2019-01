De oltimerbeurs in Maastricht is met achthonderd klassieke auto's de grootste in de Benelux. Dit jaar staat de beurs volledig in het teken van het Italiaanse merk Lancia. Op de veiling kun je niet alleen langs iconische klassieke auto's struinen, maar ook plaatsnemen in een realistische racesimulator waarmee je over het circuit van Monte Carlo scheurt. Ook worden er zo'n honderd auto's geveild, waaronder de Austin 35 van popicoon Phil Collins.

Waar: MECC Maastricht, Forum 100, Maastricht

Wanneer: 10 tot en met 13 januari

Prijs: online 17,50 euro, aan de kassa 20 euro

Meer informatie