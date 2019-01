Het is alweer een paar dagen geleden dat Bohemian Rhapsody door de speakers schalde in het Top 2000 Café en mensen elkaar met een glas champagne in de hand in de armen vielen. De DJ's zijn inmiddels vertrokken, maar het café blijft nog een weekje open voor bezoekers. Bijvoorbeeld voor een familiepubquiz! In vier rondes krijgen de teams vragen over muziek en algemene kennis.

Waar: Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1, Hilversum

Wanneer: 2 tot en met 6 januari

Prijs: volwassenen 17 euro, kinderen 9,50 euro

