A World Without Us verbeeldt een wereld zonder mensen, iets dat spoedig werkelijkheid kan worden als mensen de aarde blijven uitputten, stellen de makers. Ze lieten zich inspireren door het boek A World Without Us van de Amerikaanse journalist Alan Weisman. Hij beschreef hoe huizen langzaam in zouden storten en de sporen van de menselijkheid langzaam overwoekerd zouden raken door de natuur als we er plotseling niet meer zouden zijn.

Waar: Impakt, Lange Nieuwstraat 4, Utrecht

Wanneer: donderdag tot en met zondag tot en met 3 februari

Prijs: variërend van 4,21 euro tot 5,25 euro

Meer informatie en tickets