Deze familievoorstelling zou aanvankelijk alleen tot 30 december spelen, maar voert nu een extra voorstelling op wegens succes. In de Petteflet wonen Pluk en Aangje, maar ook Spijtebijt. Hij is een beetje een aparte, want hij bijt mensen om zich heen, maar heeft daarna altijd spijt. Pluk helpt Spijtebijt in de zoektocht naar zijn ouders, bij wie hij vast beter zal passen dan bij alle keurige, truttige mensen in de Petteflet. Als Spijtebijt Pluk bijt, gaat het verschrikkelijk mis.

Waar: Middelburgs Minitheater, Verwerijstraat 53, Middelburg

Wanneer: 5 januari om 14.30

Prijs: regulier ticket 12,50 euro, kinderen 9 euro

