De Snob 2000 is een alternatieve eindejaarshitlijst met muziek die niet commercieel genoeg is om opgenomen te worden in de Top 2000. Daar hoort ook een snobistische quiz bij: in negen rondes worden de 22 teams ondervraagd over intro's, artiesten, nummers en weetjes.

Waar: Bossche Brouwers aan de Vaart, Tramkade 29, Den Bosch

Wanneer: 20 januari vanaf 15.00

Prijs: 9,18 per team

Meer informatie en tickets