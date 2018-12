Het wintercircus in Apeldoorn is in samenwerking met circus Louis Knie Junior en vindt plaats in hun tent. Er is een paardencarrousel met zestien paarden, trapezes, katten en fietsende acrobaten op dunne staalkabels. Het is de vijfentwinstigste editie van het circus.

Waar: Winkelcentrum De Voorwaarts, Apeldoorn

Wanneer: 24 tot 30 december

Prijs: 17 tot 35 euro

