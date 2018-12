Tijdens My First Festival kun je je kind laten kennismaken met cultuur, muziek en podiumkunsten. Het festival heeft een uitgebreid programma waaraan kinderen vanaf 2 jaar al aan kunnen deelnemen. Ze kunnen luisteren naar verhalenvertellers of kijken naar muziektheater. Enkele artiesten die komen optreden zijn Maan, Vinchenzo van The Voice of Holland en Frank Groothof als Ridder Florian.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27, Groningen

Wanneer: 29 december vanaf 11:00

Prijs: 17 euro voor volwassenen, 14 euro voor kinderen

