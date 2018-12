VERS is een filmfestival waar exclusief films van veelbelovende jonge filmmakers worden getoond. Tijdens dit festival worden ook prijzen uitgereikt voor beste film, beste cinematografie en beste montage. In totaal maken vijftien jonge regisseurs kans om in de prijzen te vallen. Bezoekers van de Awards kunnen deelnemen aan workshops zoals storyboard tekenen of het gebruik van muziek in film, discussiepanels, een netwerkborrel en een aansluitende afterparty.

Waar: VondelCS, Vondelpark 3, Amsterdam

Wanneer: 15 december vanaf 12:30

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets